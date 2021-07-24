《邨JUMP！》激戰　安定猛牛火併瀝源飛俠

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《邨JUMP！》金盃賽冠軍戰今日於修頓室內場館一矚即發，由屯門安定猛牛硬撼沙田瀝源飛俠。兩支球隊皆以金盃賽小組首名晉級，4強兩回合計亦同樣大勝而回，實力及狀態絕對毋庸置疑，雙方今屆賽事首次交手，為爭奪冠軍勢必引發一場龍爭虎鬥。（on.cc東網、睇體 ontv Sports、凝動香港體育基金facebook周六下午2時30分直播）

安定猛牛實力強勁，今季只曾1敗，除了得分王兼隊長鄭偉鏗壓陣外，副隊長畢鈞皓直言球隊實力相當平均：「我哋優勢係平均身高較高，全部正選球員身高最矮都有1米8，個人能力亦唔錯，用好短嘅時間就已經夾到，非常團結。」年僅17歲的畢鈞皓居住於粉嶺，「大廚」表示剛加盟這支屯門球隊時並未太過適應，起初狀態亦不算太好，幸好經過隊長私底下不斷鼓勵，與隊友已培養出一定默契，自己身為正選控球後衞有信心帶領球隊奪冠。

猛牛高佬陣誓保爭勝心

至於教練李旭川則笑言能夠闖入決賽屬意料之外，他認為球隊板櫈深度充足，最重要反而是調整自身心態：「球員技術冇問題，有8、9個都叫做打得下，正選球員甚至都有打大賽嘅經驗，但佢哋成日都諗住高人一線，因而發揮唔到100%，爭勝心保持唔到。」來到賽事最後一仗，「阿川」希望球員能夠好好享受比賽氣氛，以及珍惜和隊友一起作賽的機會。

瀝源飛俠季前熱身賽兩戰全敗，幸好球隊於小組賽及時調整，最終能夠殺入決賽。隊長羅琛朗認為陣中球員具備個人能力及默契，惟防守籃板方面需要更加專注：「教練成日提我地卡位，頭嗰幾球通常都做到，但之後就會開始懶散，防守放鬆咗，係咁俾人攻入黎，之後就算對方炒咗，我哋都係搶唔到籃板。」至於教練彭逸匡（Angus）則坦言球隊內、外線不算突出，加上陣中又沒有明星球員，必須更搏命並以拚勁彌補，相對會較注重團隊合作。

飛俠登「聖殿」最緊要開心

對於能夠代表沙田這個成長之地進軍修頓，「阿朗」表示相當開心及激動：「等咗呢個機會好耐，仲要入去打全場，始終修頓係香港一個好大嘅籃球主場，對我嚟講意義重大，可能成世人只係得一次機會，好驚自己表現未如理想。」在修頓比賽經驗不多的Angus亦勉勵球員要好好珍惜今次機會：「我都同球員講，你哋呢個年紀，好多人都未必打到，贏梗係想贏，但都盡量希望個個有得落場感受下氣氛，打波最緊要開心啫！」

■李浚湣、鄧曉欣報道

（賽事宗旨）

以籃球增加青年對住區歸屬感

由凝動香港體育基金主辦的《邨JUMP！》，是全港首個以屋邨為單位的青年籃球聯賽及訓練計劃，於2019年首辦。是項計劃在全港各區不同公共屋邨籌組青年籃球隊，並與甲一球隊「建龍飛馬」合作，為13至17歲的青年提供專業籃球培訓。第二屆《邨JUMP！》共籌組24支球隊，遍佈全港9個地區，受惠人數超過360人。

通過選拔的參加者將接受密集式訓練，並代表所屬屋邨出賽。各隊伍既要於主場迎戰不同對手，亦要作客到其他屋邨比賽。經過一番對賽後，最強的兩支隊伍會於灣仔修頓球場爭奪總冠軍殊榮。除了出席訓練及比賽，學員亦須要於屋邨或社區內進行服務，回饋社會，希望藉此增加青年對所住地 區之歸屬感，以及重建屋邨鄰舍之情。

《邨JUMP！》冠軍爭霸戰

日期：7月24日

地點：修頓場館

時間：11:30am 總決賽－共融賽

12:15pm 總決賽－銀盃賽冠軍戰 迎東破浪 Vs 沙角環擊

*14:30 總決賽－金盃賽冠軍戰 安定猛牛 Vs 瀝源飛俠

*16:00 總決賽－全明星邀請賽

*東網直播，賽事官方網站：welldunk.org

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