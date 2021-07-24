【東京直擊】江旻憓女子重劍晉級16強

【10:40】香港重劍一姐江旻憓在32強登場，迎戰世界排名46的秘魯選手Maria Luisa Doig Calderon，第一節雙方打成均勢6：6，Calderon在第二節中段接連得分，一度反超前10：9，在比賽前段一直主攻的Vivian突然改變策略，攻守輪替，再度領先12：10，最終以15：11終結比賽，晉級16強。

「我很感恩來到這裏。」相隔5年再度亮相奧運的江旻憓說。她坦言開局表現有待改進：「我不夠耐性，接下來我要好好冷靜，準備好每個動作，享受這個舞台。」距離16強還有2個多小時，Vivian笑稱會吃點朱古力，再迎戰世界排名37位、來自波蘭的Renata Knapik-Miazga。值得一提的是，在女重個人賽32強，世界前10的劍手已有一半「爆冷」被淘汰，包括頭號種子、南韓的崔仁晶，相信有利Vivian的晉級之路。

【08:30】連翊希於64強以11：15不敵新加坡選手，至於佘繕妡面對俄羅斯奧委會選手，亦以7：14落敗，雙方齊齊在64強出局。

佘繕妡賽後相當失望，她指首次征戰奧運興奮且緊張，期望團體戰可以吸收今次落敗經驗，更進一步。隊友連翊希更一度哽咽，她坦言這趟奧運個人賽的旅程「太短」：「我對自己有點生氣，難得來到奧運，又對對手頗為熟悉。但不知道為什麼，一上場就緊張起來，加上比分一度出錯，更影響我的表現。」

連翊希與佘繕妡周二（27日）還會夥拍江旻憓和朱嘉望出戰女重團體賽，前者期望打得更「放」：「雖然我的個人賽很短暫，但這次經驗，讓我對場地更熟悉。而且團體賽有4個人，會更有信心，放開來打。」

【08:00】【記者許思彤東京直擊】東京奧運劍擊館今日（24日）開館，即有香港獎牌希望、前女子重劍世界一姐江旻憓（Vivian）登場，被列作8號種子的她首輪輪空，將於香港時間10點25分火拼世界排名46的秘魯選手Maria Luisa Doig Calderon。其隊友佘繕妡和連翊希則在9點打頭陣，於64強分別迎戰俄羅斯奧委會的Murtazaeva Aizanat及新加坡的Kiria Tikanah Abdul Rahman。記得「mark實」電視支持港隊啦！