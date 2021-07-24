世紀轉會即將完成　普巴或3日內加盟PSG

曼聯中場保羅普巴「脫魔」快將成事，英國《鏡報》指呢位28歲法國中場已經拒絕會方提出嘅35萬鎊周薪續約條件，去意已決。曼聯方面為免普巴明夏約滿自由身離隊，導致人財兩失，亦準備接受巴黎聖日耳門(PSG)開出嘅4,300萬鎊報價，西班牙傳媒更指呢單世紀交易有望下周一(26日)或之前完成。

保羅普巴只剩下1年合約，曾經傳出佢要求50萬鎊周薪先至肯續約，但曼聯最多只願意畀35萬鎊周薪，雙方分歧甚大，所以普巴嘅經理人拉奧拿日前已經同PSG就轉會展開會談，相信呢支法甲豪門可以滿足普巴嘅人工要求，而PSG為減輕財政負擔，計劃出售莫路伊卡迪、達斯拿、古沙華、沙治奧列高等球員。

現時最後一步係曼聯同PSG就轉會費問題展開談判，紅魔鬼考慮到普巴近年表現欠佳，加上無意留隊，除咗出售佢，基本上已經冇更好選擇。事實上，保羅普巴將於明夏約滿，曼聯亦冇籌碼可以同PSG討價還價，或焗住以4,300萬鎊出售佢。

曼聯2016年以8,900萬鎊向祖雲達斯收購保羅普巴，換言之今次賣走佢，只能收回一半價錢。