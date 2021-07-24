東京奧運首金　中國楊倩奪10米氣步槍冠軍

東京奧運各項賽事展開，女子10米氣步槍率先進行，最終中國的楊倩贏得今屆奧運第一面金牌。

被視為奪金希望的中國楊倩，在預賽以第六的成績躋身決賽，而另一位女將王璐瑤則排18名，無緣決賽。中國的楊倩在決賽表現出色，與俄羅斯委員會代表嘉娜舒娜（Anastasiia Galashina）及瑞士的姬絲甸爭持激烈，最終以破奧運紀錄的總成績251.8環力壓嘉娜舒娜贏得金牌。

中國隊向來對奧運首金高度重視，女子10米氣步槍亦係中國隊傳統強項，2004年杜麗、2012年易思玲都是此項目金牌得主，杜麗退役後改以教練身份率領弟子上陣，楊倩亦不負所望再為中國贏得奧運首面金牌。

楊倩在較前的預賽，以628.7環的成績在排第六名躋身決賽，與挪威、美國、法國、瑞士、俄羅斯委員代表及兩位南韓槍手爭逐，在決賽時每兩輪淘汰一名選手，最後只餘下中國的楊倩及俄羅斯代表，而在決勝一槍，俄羅斯的嘉娜舒娜大失水準射出8.9環，而楊倩雖然也不理想射出9.8環，但已足夠力壓對手封后。

今屆東京奧運的頒獎禮上，較為特別，因防疫關係，不設頒獎嘉賓，得獎選手自行將獎牌掛上。