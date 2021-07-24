吞完5蛋　中國女足今場要炒贊比亞洩憤

2021年07月24日 13:03
  • 東網電視
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    (Getty Images)
    周六(24日)下午將上演多場奧運女子足球分組賽，其中F組中國女足對贊比亞女足，中國女足上場以0比5大敗於巴西女足腳下，今場遇上小組中最弱嘅贊比亞女足，正係爭勝搶分良機。贊比亞女足上場以3比10慘敗畀荷蘭女足，防守非常差，中國女足今場應該可大勝一場。(Viu TV 96、Now 601、630、有線603台周六下午4時直播)
    直播表
    周六4:00pm 女奧足 中國女足 Vs 贊比亞女足
    Viu TV 96、Now 601、630、有線603台
    周六4:30pm 女奧足 瑞典女足 Vs 澳洲女足
    無綫myTV Super
    周六7:30pm 女奧足 新西蘭女足 Vs 美國女足
    Now 604
    周六7:30pm 德乙 羅斯托克 Vs 卡爾斯魯厄
    on.cc東網
    周日1:00am 俄超 魯賓卡山 Vs 莫斯科斯巴達
    有線603台
    周日2:30am 德乙 雲達不來梅 Vs 漢諾威
    on.cc東網
    周日3:30am 美職 阿特蘭大聯 Vs 哥倫布機員
    Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301
    周日8:30am 美職 FC達拉斯 Vs 洛杉磯銀河
    Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302
    周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 科羅拉多急流
    beIN SPORTS
    周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 溫哥華白帽
    Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302