吞完5蛋　中國女足今場要炒贊比亞洩憤

周六(24日)下午將上演多場奧運女子足球分組賽，其中F組中國女足對贊比亞女足，中國女足上場以0比5大敗於巴西女足腳下，今場遇上小組中最弱嘅贊比亞女足，正係爭勝搶分良機。贊比亞女足上場以3比10慘敗畀荷蘭女足，防守非常差，中國女足今場應該可大勝一場。(Viu TV 96、Now 601、630、有線603台周六下午4時直播)

直播表

周六4:00pm 女奧足 中國女足 Vs 贊比亞女足

Viu TV 96、Now 601、630、有線603台

周六4:30pm 女奧足 瑞典女足 Vs 澳洲女足

無綫myTV Super

周六7:30pm 女奧足 新西蘭女足 Vs 美國女足

Now 604

周六7:30pm 德乙 羅斯托克 Vs 卡爾斯魯厄

on.cc東網

周日1:00am 俄超 魯賓卡山 Vs 莫斯科斯巴達

有線603台

周日2:30am 德乙 雲達不來梅 Vs 漢諾威

on.cc東網

周日3:30am 美職 阿特蘭大聯 Vs 哥倫布機員

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日8:30am 美職 FC達拉斯 Vs 洛杉磯銀河

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 科羅拉多急流

beIN SPORTS

周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 溫哥華白帽

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302