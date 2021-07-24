說了N次對不起　江旻憓愧疚令港人失望

【記者許思彤東京直擊】「對不起。」是香港重劍一姐江旻憓（Vivian）今天（24日）說最多的一句話。儘管接連擊敗秘魯和波蘭選手，成為首個闖進奧運8強的香港劍手，但以10：15憾負俄羅斯新星穆達莎伊娃，無緣晉級4強和爭奪獎牌，讓她一度哽咽：「我知道，很多人對我期望很高，對不起讓大家失望了。」

東京奧運開幕翌日，江旻憓作為香港獎牌希望之一，強勢登場。被列為8號種子的她首輪輪空，再以15：11、15：8先後擊敗秘魯的卡達羅及波蘭的美雅茲嘉，晉級8強，打破自己在2016年里約奧運躋身16強，創下的香港劍擊奧運最佳成績。

不過，她在8強迎來嚴峻考驗——來自俄羅斯的19歲新星穆達莎伊娃。初生之犢不畏虎，她在32強「爆冷」淘汰頭號種子崔仁晶，面對前世界一姐Vivian，亦展開搶攻，在第2局尾段反超前後，再在第3局一口氣連取4分，終以15：10告捷。

Vivian低著頭，緩緩走到採訪區，一臉沮喪的樣子。她說落敗的原因很簡單，就是「自己打得不好，別人打得很好」。「心散了，一直執著之前做錯的地方，卻沒針對性改善。又心急，沒使出學過的絕招。」她表示，賽事閉門舉行並未影響表現，因為女重、男花隊員，及很多記者都在現場打氣，帶來動力同時，也讓她感到愧疚：「（8強）『唔收貨』啊！我知道，很多人對我期望很高，我也受到很多人幫助，才能走到這裏。我應該回報大家的，卻讓大家失望，對不起。」

被問到賽前有否想過，能在奧運走到多遠，她回答：「我想像過，又不敢想太多。因為這屆奧運很特別，很多東西控制不了。」雖然個人項目以8強作結，但Vivian的奧運旅程還沒結束，下周二（27日）將夥拍佘繕妡、連翊希（Coco）和朱嘉望出戰團體賽：「我很期待團體賽，因為我、佘佘和Coco都知道自己還『有貨』，會好好調整心情，專心比賽。」

至於初登奧運舞台的小將佘繕妡和連翊希，分別以7：14、11：15不敵俄羅斯奧委會的穆達莎伊娃及新加坡的拉蔓，在64強止步。Coco坦言個人賽旅程「太短」：「我對自己有點生氣，難得來到奧運，但不知道為什麼，一上場就緊張，影響表現。」兩人期望吸取經驗，在團體賽爭取佳績。