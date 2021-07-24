《邨JUMP！》鄭偉鏗奪20分　安定猛牛捧金盃

「邨jump !」金盃賽決賽於修頓室內場館上演，由屯門安定猛牛硬撼沙田瀝源飛俠。安定猛牛上半場大幅領先13分，雖然換邊後瀝源飛俠有文佐鳴轟入6球3分，但隊長鄭偉鏗獨取全場最高20分，加上黃俊豪貢獻19分兼成為決賽MVP，最終帶領安定猛牛險勝57：55，奪得今屆金盃賽冠軍！

這場冠軍戰先由安定猛牛控衞畢鈞浩於籃底打開紀錄，簫啟邦、畢鈞浩及隊長鄭偉鏗接連快攻得手，更擴大比數至9：0。瀝源飛俠之後才由鄺港杰破蛋，加上徐凱煜轟入3分，打完第一節僅落後5分。

第二節瀝源飛俠開始站穩陣腳，控衞林熙耀更連入2球3分，將比數追平。此時安定猛牛中鋒黃俊豪挺身而出，籃底連入4分兼搏得「And One」再次替球隊領先，雪上加霜的是瀝源飛俠主力王嘉希4犯纏身被換走，臨完半場鄭偉鏗射入3分球，半場貢獻12分，安定猛牛大幅領先29：16。

易邊後瀝源飛俠傾力反撲，文佐鳴連續命中2球3分，加上王嘉希上籃搏得「And One」，比數追近至33：26。文佐鳴之後手感依舊燙熱，命中本節第3球3分後，比數差距縮減至4分，惟安定猛牛隊長鄭偉鏗即以「Answer 3」回應，打完3節續以39 : 35領先。

第4節剛開始文佐鳴隨即於零度射入3分，瀝源飛俠追至落後1分，但畢鈞浩及黃俊豪內、外線接連得分，拉開優勢至9分。比賽尾段牽起全場高潮，安定猛牛梁靖熙2罰全炒後，蔡展衡及文佐鳴連入2球3分，可惜為時已晚，最終沙田瀝源以55 : 57僅負安定猛牛，後者亦成為「金盃賽」冠軍！

僅僅以兩分之差咬緊牙關贏出的安定猛牛，完場後圍在一起歡呼，顯得非常興奮。隊長鄭偉鏗及黃俊豪為安定猛牛分別取得20及19分，表現相當出色，鄭偉鏗賽後更大讚球隊表現團結，最想多謝隊友及教練李旭川：「隊友們都好叻仔，即使有很多觀眾也沒有怯場，比平時練波更落力，特別是黃俊豪，看得出他今天爭勝心很強，以及多謝教練給我很多信心。」

這場冠軍賽打得非常緊湊，面對強勁的「猛牛」，瀝源飛俠也拼命落力守好每一球，可惜主力球員王嘉希第二節已經個人4犯，他坦言輸了比賽很遺憾，但仍然無悔與這一班戰友作賽，又鼓勵隊中控球後衛林熙耀：「希望Ivan不要太怪責自己，這次比賽對我們來說是很好的經驗，相信我們之後會打得更好。」

另外同日亦分別上演共融賽、銀盃賽冠軍戰以及甲一邀請賽，當中銀盃賽決賽由沙角環擊激戰迎東破浪。第一節兩隊互有攻守，迎東破浪憑主力鐘佳霖、盧佰亭連番鏟籃得手，但沙角環擊亦不斷狂攻籃底，中鋒王少龍單節獨取6分，首節打成14：12。第二節剛開始鐘佳霖上籃搏得「and 1」，加上Joshua Opia射入3分球，最多領先5分，但沙角環擊改打全場壓迫戰術後隨即扭轉形勢，半場完結前追近至18：19，僅落後1分。

換邊後沙角環擊繼續加強防守，迫得對方出現多次失誤，小前鋒譚焯橋單節射入6分，替球隊反超前26 : 20。最後一節迎東破浪無力回天，鐘佳霖、盧佰亭更接連5犯離場，沙角環擊終以36 ：26反勝迎東破浪，奪得今屆銀盃賽冠軍，而中鋒王少龍則成為決賽MVP。

沙角環擊的譚焯橋全場得分最高，1人獨霸13分。第一次在修頓場館比賽，他直言又興奮又緊張：「能夠在修頓場館打波是我們的夢想，昨晚我睡不著覺。好滿意我們今天的表現，由不認識到一起打入修頓，我們都好珍惜這次機會，在修頓這個舞台上發光發亮。」譚焯橋又指他們賽前有「做足功課」，留意到迎東破浪的得分主力鍾佳霖射波及上籃能力很強，作出半場盯人防守戰術，令他難以進攻。

至於壓軸上演的甲一邀請賽，藍隊憑兆禧守衛者教練朱梓鎔連番入樽，加上元州野牛教練邱廣華、健明風暴教練張馳岳接連於籃底建功，最終以42 : 25 輕取有甲一球員卓婷、劉嘉榮，以及建龍飛馬主教練香振強坐陣的白隊。