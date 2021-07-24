中超　陳俊樂踢足全場「廣州打吡」3比3言和

周六（24日）中超「廣州打吡」，效力廣州城的港將陳俊樂獲派正選上陣，與隊友李提香組成中場線。兩軍今場踢到飛沙劈石，球證以VAR作出3次關鍵判決，而且烏龍球、12碼、詐胡樣樣齊，最終雙方以3比3打和完場。

造訪廣州城主場越秀山體育場的廣州隊，18分鐘便先開紀錄，艾克森接應傳中抽成1比0。但領先優勢僅維持4分鐘，艾克森面對李提香的傳中竟頂入自家大門。及後宋文傑博到蔣光太禁區內犯規，球證翻查VAR下判罰12碼，哥倫比亞外援卡當拿射入為廣州城反超前。不過艾克森35分鐘個人表演1扭3，再射成2比2，廣州隊收復失地完上半場。

下半場廣州隊換入入籍兵洛國富，這位巴西裔球員49分鐘博到12碼，並自導自演射入，客軍再度領先。主隊極力反撲，換入古靴美、姜積弘試圖扭轉形勢。果然前者於68分鐘接應陳志釗回傳，撞射追成3比3。於比賽在末段上演峰迴路轉一幕，後備入替的前富力R＆F鋒將利安高，84分鐘一度為廣州城博到12碼，惟球證翻查VAR後推翻判決。補時8分鐘洛國富曾為廣州隊頂入致勝球，以為客軍就此絕殺，惟球證在今場第3度翻查VAR後判入球無效，結果兩軍以3比3的比數激和完場。

「樂仔」今場在中路負責掃蕩，走動頗多，臨完場更因抽筋一度要擔架抬離場，但最終仍踢足90分鐘，協助球隊在「廣州打吡」取得1分。