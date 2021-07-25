【話你知今日焦點】Day3決18金　港乒混雙衝奬牌

東京周日（25日）將決出18面金牌，其中游泳「金礦」產生最多的4面金牌，包括游泳女子4x100米自由泳接力，估計將是美國、澳洲、英國及荷蘭之爭，且看群雌爭勝能否打破世界紀錄。中國跳水夢之隊歷屆橫掃奧運頒獎台，今屆能否壟斷跳台？施廷懋及王涵於女子雙人3米板出擊，誓為中國打開勝利之門。新增項目滑板講求技術、創意及型格節奏，今日男子組街式賽決賽，萬勿錯過！

至於香港隊今日則有「四朝元老」歐鎧淳出戰女子100米背泳初賽，而乒乓混雙組合黃鎮廷及杜凱琹更在8強出擊，一日打兩Round，早上9時先撼法國組合，只要順利晉級4強，更可能與中國強敵許昕及劉詩雯交鋒，於今晚爭奪決賽資格。如果想同香港健兒打氣，大家就要留意五間電視台的直播節目嘞。香港隊加油！

此外，球類比賽方面亦有好戲，由杜蘭特領軍的美國男籃將今日作出衞冕第一擊，與同組的法國隊拗手瓜。中國女排「郎家軍」亦會矚目亮相，於小組首仗的對手是實力不俗的土耳其，宇宙最強主攻手朱婷曾於土耳其聯賽打滾，且看今日能否打出超水準，來一個頭威頭勢！

以下是東奧Day3將決出金牌項目：

滑板男子組街式賽

射擊女子10米氣手槍

射擊男子10米氣步槍

游泳男子400米個人混合泳

游泳男子400米自由泳

游泳女子400米個人混合泳

游泳女子4x100米自由泳接力

跳水女子雙人3米板

舉重男子61公斤級

舉重男子67公斤級

射箭女子團體賽

單車女子公路賽

劍擊女子花劍個人賽

劍擊男子重劍個人賽

柔道女子52公斤級

柔道男子66公斤級

跆拳道女子57公斤級

跆拳道男子68公斤級

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各大電視台直播奧運節目時間表（只列部份）

nowTV

7:55am now607 划艇 初賽、遺材賽及準決賽

8:55am now606 體操 女子初賽

9:25am now605 游泳 準決賽及決賽

10:05am now608 射擊 女子10米手槍決賽

2:00pm now601 跳水 女子雙人三米彈板決賽

2:50pm now606 獨木舟 女子C艇決賽

2:55pm now605 舉重 男子61公斤級準決賽及決賽

3:55pm now604 柔道 女子52公斤級、男子66公斤級遺材賽、準決賽及決賽

4:55pm now607 劍擊 女子個人花劍及男子個人重劍準決賽、銅牌戰及決賽

8:00pm now601 籃球 男子法國對美國

ViuTV96、99台

9:00am 乒乓球 混合雙打8強

10:15am 游泳 女子4x100米自由泳接力決賽

11:15am 羽毛球 分組賽

3:30pm 排球 女排初賽中國對土耳其

6:30am 游泳 女子100米背泳

7:00am 乒乓球 混合雙打4強

無綫電視翡翠台

8:00am 2020東京奧運 第一戰線

1:15pm 2020東京奧運 午間直擊

8:00pm 2020東京奧運 黃金戰報

周一0:00am 2020東京奧運 深夜精華

有線電視

8:00am 奧運601 賽艇/乒乓球/滑板;下午滑浪風帆/射箭/游泳

8:00am 奧運602 手球/游泳;下午3x3籃球/跳水/游泳

香港開電視

8:00am 奧運直擊

4:30am 直擊奧運營

8:00am 開電視睇奧運

周一0:00am 開電視睇奧運