曼聯宣布同領隊蘇斯克查續約3年之後，立即出事，紅魔鬼喺周六(24日)深夜季前熱身賽，作客英冠球隊昆士柏流浪(QPR)，慘敗2比4，曼聯一班球員表現一塌糊塗，似乎想為蘇斯克查續約「贈㷫」。

曼聯上場熱身賽以2比1擊敗由名宿朗尼執教嘅打比郡，今場對住另一支英冠球隊昆士柏流浪，亦有唔錯開局，開波3分鐘，就由連格射入，為紅魔鬼打開紀錄。不過，昆士柏流浪好快由查理柯士甸頂入扳平。

下半場曼聯大幅換人，結果就出事，竟然6分鐘內連失3球。踢到53分鐘，紅魔鬼防線失誤，QPR前鋒賴登戴基斯喺禁區內無人看管之下射入，當時曼聯有8位球員喺禁區內，但都係企住睇波，完全冇打算防守，Hea到爆。

58分鐘，曼聯又失守，由英甲球隊錫周三加盟QPR嘅中場奧度巴祖射入世界波，紅魔鬼門將李爾格蘭投晒降。僅過1分鐘，賴登戴基斯個人表現，扭入禁區，為QPR射成4比1。

曼聯喺73分鐘由安東尼艾蘭加射入，但都難逃輸2比4。曼聯今場防線表現簡直係「災難級」，嚟緊周四(29日)凌晨熱身賽主場對賓福特，蘇斯克查真係要諗下計執好條防線，否則又會出醜。

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