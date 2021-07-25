乒乓混雙無緣4強！杜凱琹哭成淚人

【記者許思彤東京直擊】東京奧運來到第2個賽日（25日），被視為香港獎牌希望的乒乓球混雙組合，在8強與法國代表利貝辛／袁佳楠擊戰63分鐘，在最後1分的爭議判決下，以3：4落敗，無緣晉級。

被列為4號種子的黃鎮廷／杜凱琹，面對世界排名低2位的法國對手，開局明顯不在狀態，接連失誤，以3：11先失一局。「黃杜配」漸入佳境，以11：6、11：7連贏兩局反超前。不過，法國在教練和隊友「組團」打氣下，展現韌性，以11：8扳平局數。即使港隊再以11：9取回主導權，他們仍未放棄，以11：7把戰線拖進「搶7」。

第7局雙方一路拉鋸，「黃杜配」一度落後7：10，仍咬緊牙關，連取3分追成平手。經過兩次「刁時」，法國最後一球疑似擦網，惟港隊投訴未果，終以11：13落敗，8強止步。

完場後，黃鎮廷呆坐在板凳良久，才緩緩走到採訪區，他自責在關鍵時刻不夠果斷：「這是第一次對他們，我們在場上調整得較慢。最後一局刁時，我不夠果斷，應該堅決一點。」對於最後一球的爭議判決，他表示：「最尾那擦網球，我們要求翻看錄像，但裁判不肯，對手亦堅持沒有擦網。我對此有保留，除非有錄像。」

杜凱琹則哭成淚人，一度未能接受訪問。她哽咽說：「法國女球手打亂了我們節奏，我們可以進取一點。今場是輸自己，回去要好好總結。」雖然無緣爭奪混雙獎牌，但黃鎮廷和杜凱琹的奧運旅程還未結束，將於明後兩日出戰男、女子單打第3圈賽事。

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