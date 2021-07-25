費事得罪新老闆？哈利卡尼缺陣鬥曼城

早前傳出熱刺前鋒哈利卡尼為咗轉投曼城，不惜罷操逼球會放人，事情又有新發展，英國《每日郵報》指呢位28歲前鋒因為協助英格蘭打入歐國盃決賽，獲延長假期休息，將會錯過今季首輪英超對曼城，更加令人懷疑哈利卡尼已無心為熱刺搏殺，亦可以避免得罪「新老闆」曼城。

英格蘭喺當地時間7月11日踢完對意大利嘅歐國盃決賽後，哈利卡尼就開始放假，新一季英超將於香港時間8月14日凌晨開鑼，熱刺主場對曼城嘅大戰安排喺8月15日晚踢。

換言之，歐國盃決賽同英超開鑼相隔只有1個月時間，一眾英格蘭國腳休息時間並唔多，而且即使放完假歸隊，亦需要時間操起狀態，熱刺對曼城，基本上已經唔使預哈利卡尼。

雖然哈利卡尼缺陣原因看似「合理」，但亦難免令人懷疑佢其實想趁呢段時間同會方討價還價，畢竟卡尼已經多次要求離隊，一旦熱刺唔畀佢轉會，佢可能就唔會「復出」。

前熱刺球星加里夫巴利2013年轉會皇馬前，曾經以「罷工」逼熱刺放人，最終佢成功以8,600萬鎊轉會費加盟皇馬，哈利卡尼似乎想抄橋。

至於曼城為咗促成收購哈利卡尼，有意將前鋒加比爾捷西斯作為籌碼，送畀熱刺，依家等緊呢支倫敦球隊收唔收貨。