東道主游泳項目開齋　大橋悠依奪日本第二金

東道主日本在奧運游泳項目開齋！周日（25日）上演的女子400米個人混合泳決賽，日本「女飛魚」大橋悠依以4分32秒08的成績，力壓兩位美國女將Emma Weyant及Hali Flickinger，為東道主奪下游泳項目首金，亦是日本今屆奧運的第二面金牌。

今場面對包括世界紀錄保持者匈牙利泳手Katinka Hosszú的挑戰，現年25歲的大橋悠依，比賽開始一直保持在前列位置，並在後段進一步發力，拉開領先優勢，最終成功奪冠。爬出泳池之後，這位首次參與奧運即成功摘金的日本泳壇女將，亦忍不住喜極而泣。

大橋悠依作為日本國内女子200及400米個人混合泳紀錄保持者，2015年曾被驗出患上貧血，表現大受影響，更一度考慮放棄競逐游泳比賽，她直言當時猶如跌落低谷，可幸其後透過藥物治療和改善飲食習慣，大橋悠依的狀態逐漸回升。這位日本女將，將繼續於今屆奧運，競逐女子200米個人混合泳項目。

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