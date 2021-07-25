澳洲泳將突破自我！東奧首項世界紀錄誕生

東京奧運首項世界紀錄誕生！周日（25日）在東京水上運動中心上演的女子4x100自由泳接力決賽，澳洲在坎貝爾姊妹帶領下，力壓加拿大及美國，為該國奪得東奧首金，並刷新此前同樣由澳洲隊保持的世界紀錄。

已經連續兩屆奧運於該項目奪金的澳洲，被譽為今屆奪冠大熱，除了有第4度參加奧運的名將姬蒂坎貝爾領軍之外，隊中亦包括芭妮特坎貝爾、艾瑪麥基翁以及哈里斯(Meg Harris)。力爭衞冕金牌的澳洲，決賽初段一度被美國領先，好在有第三棒的芭妮特坎貝爾挺身而出，成功突圍反超前，最終澳洲以3分29秒69成績奪冠。

今屆奧運之前，世界紀錄由2016年里約奧運做出3分30秒05成績的澳洲隊所保持，當時有份出戰的坎貝爾姊妹和艾瑪麥基翁，今次於東京奧運繼續為代表隊披甲，並進一步將世界紀錄推前，成功超越自我。29歲的姬蒂坎貝爾，賽後就直言雖然沒有觀眾在場邊呐喊助威，但強調自己對奪金的滋味永遠不會感到厭倦。

至於有份參戰女子4x100自由泳接力的中國隊，雖然未能打入決賽，但就在周六（24日）舉行的初賽做出3分35秒07成績，打破亞洲紀錄。