落場球衣冇區旗？伍家朗全黑戰衣惹爭議

香港羽毛球「1哥」伍家朗昨日（24日）在東京奧運男單分組賽第一擊輕取墨西哥球手，其全黑戰衣賽後卻成為焦點。有網民質疑，為何伍家朗的比賽球衣沒有印上香港區徵，與混雙組合鄧俊文／謝影雪的「齊整」球衣形成強烈對比。對此，伍家朗於社交網站發文解釋，最近與贊助商完約，自己的球衣未獲批准印區旗，故球衣沒有任何「logo」：「我一直為自己代表香港比賽而感到很自豪，心底入面都好喜歡呢一朵洋紫荊花。現時已積極處理事件，希望下場比賽可以『修正番』。」

伍家朗昨日的比賽球衣背面印上「NG K L HONG KONG CHINA」，正面沒有區旗及其他圖案，他的回應如下：「又要再回應各位朋友/球迷/網友嘅疑團，我知道好多人都對我嘅球衣好關心，因為並唔係我之前着開既球衣牌子。喺上一個post我已經交代咗，我現時冇球衣贊助，所以着嘅衫係自己嘅，而需要印名嘅比賽球衣都係自己要攞出去街印，但我並冇獲得授權去印上香港旗，所以我不能私自把區旗印在衣服上。

然而，我一直為自己代表香港比賽而感到很自豪，我心底入面都好喜歡呢一朵洋紫荊花。關於香港旗嘅事，我已經喺東京積極處理緊，希望喺下一場比賽之前可以修正番。最後，希望大家睇奧運都係專注睇番運動員喺場上面既表現，而唔係集中喺我件衫上面啦。不過都多謝大家嘅支持同關心。」

伍家朗將於明日（26日）出戰第二場分組賽，對危地馬拉選手Kevin Cordon，他表示將專注比賽，不會再回應有關球衣的問題。