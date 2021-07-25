日本滑板小子犧牲AJ1奪金　潮流教父都激讚

今屆東京奧運新增滑板項目，經過7輪比賽之後，由東道主日本選手堀米雄斗以37.18分，歷史性獲得首面滑板金牌。這位22歲滑板小子立即成為網上紅人，有人發現他早前着「fragment design x Air Jordan 1」波鞋踩滑板，完全不怕刮花這對極其珍貴的波鞋，獲「AJ1」設計師、日本潮流教父藤原浩激讚。

堀米雄斗可以成為金牌得主絕非偶然，他出身於「滑板世家」，爸爸曾經是1位滑板運動員，所以他7歲已經接觸滑板，12歲就決定要成為職業滑板選手，去過美國參加多項比賽。

堀米雄斗4年前出戰著名滑板賽事SLS（Street League Skateboarding）慕尼黑分站，獲得亞軍，一戰成名，令這項由歐美人士壟斷的運動，出現亞洲新勢力。

堀米雄斗早前着「AJ1」波鞋踩滑板，成為網上熱話，因為這款波鞋是許多人夢寐以求的珍藏版波鞋，即使擁有，亦不捨得着，但堀米雄斗卻着住踩滑板，實在是暴殄天物。

不過，堀米雄斗此舉獲得「AJ1」設計師藤原浩讚賞，在社交網上載一張「受摧殘的AJ1」相片，話：「我認知之中，我做的波鞋，這才是應有的狀態。」並標籤堀米雄斗的社交網帳號yutohorigome，明顯非常欣賞他的拼搏精神，願意付出所有。正所謂寶劍贈英雄，堀米雄斗與「AJ1」成為絕配。