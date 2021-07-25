梅萊男單退賽三連霸夢碎　大坂直美順利晉級

再有大牌網球球星放棄競逐奧運項目！英國網球一哥梅萊，周日（25日）在與隊醫商討後，決定放棄競逐男單項目，但會繼續專心與祖梳士巴利（Joe Salisbury）夥拍出戰男雙，意味這位英國球手無緣男單金牌「三連霸」。

曾先後於2012倫敦及2016里約奧運，兩奪網球男單金牌的梅萊，今屆東奧出戰男單及男雙項目，周六（24日）這位34歲球手，已經與拍檔祖梳士巴利在東奧網球男雙首圈賽事登場，直落兩盤擊敗2號種子法國組合靴拔及馬亨，順利晉級。不過在出戰男單之前，隊醫就表示因為梅萊的大腿肌肉傷勢，不建議此子同時出戰兩個項目，結果作出棄戰男單項目的決定。

對於今次退賽，梅萊表示十分失望：「醫療團隊建議我唔好參與兩項賽事，所以我必須做出呢次艱難嘅決策，專心同Joe出戰男雙項目。」近年飽受傷患困擾的梅萊，今年出戰溫布頓網球錦標賽前，仍未能回復正常訓練，令表現「大跌Watt」。不過梅萊備戰東奧的情況明顯有好轉，早前他亦表示能於東奧奪金，會是自己網球生涯最大亮點。

至於女單方面，代表東道主日本出戰的大坂直美周日首度登場，直落兩盤以6比1及6比4，於首圈擊敗中國球手鄭賽賽晉級。另外女單「一姐」澳洲球手芭蒂，就以4比6及3比6不敵西班牙球手托摩（Sara Sorribes Tormo），於首圈意外出局。