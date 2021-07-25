港超聯　流浪北區拍跳　下季幾多隊仲傾緊

「回歸盃足球邀請賽」周日（25日）於粉嶺遊樂場舉行，主辦方球隊高力北區邀請標準流浪和All Black FC友賽。北區主席朱浩賢透露，近日曾與多方人士接觸，但升班與否仍有待探討；流浪總監李輝立則指，仍在四處遊說球隊升超，但假如最終未能成事，考慮再籌組一支以年輕球員組成的新球隊。

由鳳水分區委員會主辦的「回歸盃足球邀請賽」周日（25日）於粉嶺遊樂場進行。港超球會標準流浪、業餘球隊All Black FC，獲主辦方球隊高力北區邀請，進行為時65分鐘的友賽。

在流浪對北區的賽事中，梁興傑、余在言（Jesse）、楊迪麟、金旻奎等新加盟球員均有上陣。Jesse早段射入掀起大勝序幕的一球，及後祖連奴博到12碼，由盧均宜操刀射入。表現突出的Jesse邊路爆破，再助攻祖連奴射成3比0，後者再轟多2粒完成帽子戲法。雖然北區靠泰亞高破蛋，但末段劉智樂替流浪埋齋，最終以6比1大勝北區。

近日有傳多方熱心人士，為維持港超一定隊數積極接觸地區球隊，甚至提供資源上的協助，同時足總CEO譚秋朗亦為遊說如北區等球隊升超而四出奔波。惟高力北區對升超的取態，與6月受訪時沒有太大轉變，主席朱浩賢指球隊「有野心」升，但仍需在球會委員會中尋求共識，「依家考慮緊好多嘢，唔排除有（升超）嘅可能性。」據悉由下季開始民政局對港超區隊的資助，將由165萬提升至逾200萬。朱主席稱，按現時球圈的環境，這筆撥款亦不算太足夠。

鑑於愉園退出、天水圍飛馬續戰港超未明，球圈頓時出現很多失業球員。飛馬的何家智、郭子堦、吳文希等當日就正為All Black FC上陣；黃浩然、李藹軒亦分別在北區和流浪跟操。流浪總監李輝立表示，班主莫耀強與北區管理層份外友好，仍希望盡最後努力鼓勵對方或其他區隊升班。假如最終未能成事，他仍另有想法：「會唔會搞一隊好似以前香港08同港菁咁？呢個要足總答我哋，有啲咩可以豁免、幫助？我哋個心係想救市、失業球員有班落。」惟目前距離開季的日子漸近，時間趕急下，他希望足總決策人士能盡快商討。