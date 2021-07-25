又放閃！晶晶唔喺香港　霍啟剛帶仔女食快餐

「跳水皇后」郭晶晶早前出發東京擔任奧運跳水技術委員會委員，主要職責係監督、管理裁判席，咁啱佢嘅前隊友陳若琳同饒瑯都會擔任奧運跳水裁判，唔知「晶晶」會唔會手下留情呢？

對於今次將會評估裁判嘅執法，前中國跳水名將郭晶晶笑言自己仲未到依個水平：「當中好多成員喺我運動員個陣已經做緊，所以佢哋一定比我了解得更多，會努力向大家學習。」郭晶晶2011年初宣布退役，之前曾參與6屆奧運，奪得4金2銀佳績，絕對係21世紀頭10年最偉大嘅女子三米板選手。

另外由於疫情原因，霍啟剛未能陪老婆郭晶晶去日本，當日仲因為個仔要趕住去興趣班，所以只係送「晶晶」到機場門口，佢係社交媒體寫道：「今年奧運因為防疫安排，自己冇得去現場支持國家隊同埋港隊，但係就到太太要去做跳水裁判。雖然不免會擔心，但係相信大家做好防疫措施同保持好社交距離，都可以平平安安的。放心啦，我會照顧好三個小朋友，掛住我哋就video call啦！祝工作順利，亦都要將我哋對國家隊同埋港隊嘅支持帶過去啊！」

「晶晶」離開香港個晚，霍啟剛近日再喺社交媒體發布咗一張自己帶住仔女食快餐店嘅相，仲寫住「＃媽媽不在＃食麥記吧＃簡簡單單又一餐」，或者最想食快餐的可能是這位爸爸。

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