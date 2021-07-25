歐鎧淳100背無緣晉級　明年亞運繼續游！

第4次出戰奧運的香港游泳代表歐鎧淳，周日（25日）於東京奧運女子100米背泳登場，以1分01秒07排小組第4名，總成績第26名無緣晉級。不過她的奧運之旅還未結束，將於4X200米自由泳接力賽再度登場。

歐鎧淳起步頗快，頭50米以29秒38第3名觸池，後段她被愛爾蘭的Danielle Hill反超前，最終以1分01秒07完成，排小組第4。值得一提的是，女子背泳初賽有3名泳手打破美國名將Regan Smith保持的奧運紀錄（57秒96），最終澳洲選手Kaylee McKeown在第6組游出57秒88，將紀錄推前0.12秒。

賽後，歐鎧淳戴著口罩接受訪問，上氣不接下氣地說：「不太滿意自己表現，跳水沒有預期般好。前50時間已經是今年最快，最接近自己的最佳時間，但當然還有進步空間。」已經第4次出戰奧運的她表示，將會出戰來年的亞運會，力爭佳績：「場上隊友為我加油我都聽到，多謝大家一直的支持，我會繼續努力。」

另外，「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）將於明晚出戰主項200米自由泳初賽。今屆奧運，Siobhan達到50米、100米和200米自由泳A標，200自最有機會衝擊獎牌，主要對手包括美國「女水神」列迪姬、意大利的世界紀錄保持者佩歷珍妮、澳洲及中國的「千禧後」新星迪絲梅和楊浚瑄。其中，列迪姬和迪絲梅今晚率亮相400自初賽，分別游出4分00秒45及4分01秒66，總成績排行第1和第3，晉級決賽。