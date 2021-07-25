東奧奪金獲贈豪宅　派心槍后成功上樓

周六(24日)在女子10米氣步槍項目脫穎而出，奪得東京奧運首枚金牌的中國選手楊倩，除了在賽場上沉着應戰的表現令人印象深刻之外，在奧運獎台上舉出「派心」的可愛舉動，亦令其人氣大增，賽後更被内地商家贈送豪宅，以示獎勵。

在衝擊東奧金牌的最後關鍵時刻，遠在家鄉浙江寧波的楊倩父母，和一班親朋戚友陪同下，一起見證這位「00後」選手激動人心的奪金時刻。楊倩為國爭光的事跡，亦吸引寧波某當地企業關注，決定為向這位奪金槍后送出花園住房，表揚她在奧運舞台的出色表現。據悉該套住宅位處寧波市奉化江江邊地段，單位面積介乎約1000至1800方呎，售價由港幣430萬（360萬人民幣）起。内地網民對此舉紛紛稱贊，祝賀楊倩奪金之餘，更不忘恭喜她成功「上樓」。

剛剛度過21歲生日的楊倩，出身於浙江寧波，11歲時因為對射擊運動的好奇心，一步一步走上運動員之路，並成功入選國家青年軍，逐漸成為頂尖體育健將。2016年，楊倩成功透過選拔，成為清華大學體育後備人才，獲得入讀清華附中的機會。和當地普通學生不一樣之處，在於面對高考試驗的同時，楊倩還要應付訓練，但她在兩方面都成功兼顧，成功考入清華大學經濟管理學院。

賽場外，楊倩閑時亦喜愛收集Nike球鞋，更不忘在微博上分享自己的戰利品，但這個習慣卻遭到網民追擊，在她奪冠後，一名北京電視台職員導演就在微博上發文，質疑楊倩為和不支持李寧及安踏等「民族品牌」。惟這篇貼文隨即引起眾憤，微博亦對該帳號作出禁言處分。除了楊倩之外，早前無緣10米氣步槍項目決賽的另一中國選手王璐瑤，亦因為在微博上發文「認輸」，慘遭網民謾罵，結果微博對33個詆毀選手的帳號進行封禁。