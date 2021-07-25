科尼亞轟28分　美國男籃首戰不敵法國！

美國男籃4連霸第一擊受挫！周日（25日）晚美國男籃於奧運分組賽A組首戰硬撼法國，球隊半場一度領先8分，但下半場法國外線手感火熱，科尼亞獨取全場最高28分，加上中鋒高拔貢獻14分，法國隊最終以83：76反勝美國，繼2019年世界盃8強後再次獲勝。

美國今仗正選陣容與熱身賽變化不大，杜蘭特、列拿特皆正選上陣，內線起用積蒙格連及艾迪巴約，至於剛完成NBA總決賽歸隊的賀列地、布克及米度列頓則先列後備。至於法國方面科尼亞、巴頓及高拔3名主力悉數正選上陣。

甫開賽法國隊入局較快，科尼亞上籃搏得「And One」，之後再射入3分，法國初段稍為領先9：６。拿芬雖因兩犯被換下場，但美國並未受太大影響，杜蘭特的3分球更替球隊成功反超2分。剛完成NBA總決賽歸隊的賀列地、布克首節中後段入替，前者更交出1記「拆你屋」予杜蘭特，加上泰頓連續2球快攻入樽得手，美國首節領先22：15。

第2節「列拿特時間」提早上演，這名超級球星連入2球3分，將比數擴大至34：25。法國今仗外線手感冰冷，轉而狂攻內線，中鋒高拔頻頻籃底入樽，個人單節獨取6分，半場僅落後37：45。

易邊後科尼亞射入2球3分，追近至43：49，法國更於杜蘭特4犯出場休息時趁機追分，科尼亞手感持續燙熱，連入2球中距離，普尼亞(Vincent Poirier)籃底更搏得「And One」，加上迪高奴(De CoLo Nando）的3分冷箭，助法國打完3節反超前6分。

第4節美國傾力反撲，賀列地成為關鍵人物，這名剛帶領公鹿成為NBA總冠軍的控衞射入2記3分後，再次領先69：65。最後階段科尼亞射入3分替法國反超，而美國亦未能把握機會，艾迪巴約、杜蘭特及賀列地接連「炒粉」，最終法國以83：76反勝美國，奧運史上首次擊敗美國。

個人數據上，法國有科尼亞轟入全隊最高28分，中鋒高拔亦貢獻14分、9籃叛。至於美國方面賀列地後備上陣射入全隊最高18分，艾迪巴約則取得12分、10籃板的「雙雙」數據，惟2大超級球星杜蘭特及列拿特合共只獲21分。