【話你知今日焦點】戴利跳水館登場　何詩蓓200自騷哥利

東京奧運今日（26日）將決出21面金牌，誕金項目包括游泳、跳水、射箭、單車、劍擊、體操、皮划艇、跆拳道、柔道、三鐵、滑板及射擊。男子體操團體決賽激戰可期，日本、中國及俄羅斯奧委會三雄大鬥法之外，跳水館亦有超級巨星登場，英國天王戴利將聯同隊友李爾出戰男子雙人10米高台賽，力撼中國的曹緣及陳艾森組合，跳水迷萬勿錯過。

另外，「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）將於傍晚出戰主項200米自由泳初賽。今屆奧運，Siobhan達到50米、100米和200米自由泳A標，200自最有機會衝擊獎牌，主要對手包括美國「女水神」列迪姬、意大利的世界紀錄保持者佩歷珍妮、澳洲及中國的「千禧後」新星迪絲梅和楊浚瑄。記住一齊為何詩蓓打氣吧！至於男子劍擊花劍個人賽中，香港隊亦有入圍，挑戰列強。三項鐵人香港代表奧斯卡在男子賽事列陣，希望他能表現最佳水準，為港取好成績。

以下是東奧Day4將決出金牌項目：

游泳女子100米蝶泳

游泳男子100米蛙泳

游泳女子400米自由泳

游泳男子4x100米自由泳接力

跳水男子10米高台雙人賽

射箭男子團體賽

單車山地車男子越野賽

劍擊女子佩劍個人賽

劍擊男子花劍個人賽

體操男子團體

皮划艇男子激流

跆拳道女子67公斤級

跆拳道男子80公斤級

柔道女子57公斤級

柔道男子73公斤級

射擊女子雙向飛碟

射擊男子雙向飛碟

舉重女子55公斤級

三項鐵人男子賽

滑板女子街式賽

乒乓球混雙

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拉闊東奧——電視台直播奧運時間表

nowTV

8:20am now605 劍擊 男子個人花劍

8:55am now609 乒乓球 男女子單打

9:25am now605 游泳 準決賽及決賽

11:20am now607 滑板 女子街式賽決賽

1:50am now604 跳水 男子雙人10米高台決賽

5:55pm now606 體操 男子團體決賽

6:55pm now608 乒乓球 混合雙打決賽

ViuTV

9:00am 96 羽毛球 分組賽

11:45am 96 乒乓球 男女子單打

2:00pm 96 跳水 男子雙人10米高台決賽

5:30pm 99 射擊 男女子定向飛靶決賽

6:30pm 99 游泳 女子200米自由泳初賽

7:00pm 96 體操 男子團體決賽

7:00pm 99 劍擊 男子個人花劍

無綫電視翡翠台

9:30am 2020東京奧運 第一戰線

1:45pm 2020東京奧運 午間直擊

8:00pm 2020東京奧運 黃金戰報

11:55pm 2020東京奧運 深夜精華

有線電視

8:00am 奧運601 手球/游泳/滑板;下午射箭/拳擊/體操

8:00am 奧運602 劍擊/賽艇/游泳;下午羽毛球/乒乓球/跳水

香港開電視

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