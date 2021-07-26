【話你知今日焦點】戴利跳水館登場 何詩蓓200自騷哥利
2021年07月26日 00:05
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東京奧運今日（26日）將決出21面金牌，誕金項目包括游泳、跳水、射箭、單車、劍擊、體操、皮划艇、跆拳道、柔道、三鐵、滑板及射擊。男子體操團體決賽激戰可期，日本、中國及俄羅斯奧委會三雄大鬥法之外，跳水館亦有超級巨星登場，英國天王戴利將聯同隊友李爾出戰男子雙人10米高台賽，力撼中國的曹緣及陳艾森組合，跳水迷萬勿錯過。
另外，「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）將於傍晚出戰主項200米自由泳初賽。今屆奧運，Siobhan達到50米、100米和200米自由泳A標，200自最有機會衝擊獎牌，主要對手包括美國「女水神」列迪姬、意大利的世界紀錄保持者佩歷珍妮、澳洲及中國的「千禧後」新星迪絲梅和楊浚瑄。記住一齊為何詩蓓打氣吧！至於男子劍擊花劍個人賽中，香港隊亦有入圍，挑戰列強。三項鐵人香港代表奧斯卡在男子賽事列陣，希望他能表現最佳水準，為港取好成績。
以下是東奧Day4將決出金牌項目：
游泳女子100米蝶泳
游泳男子100米蛙泳
游泳女子400米自由泳
游泳男子4x100米自由泳接力
跳水男子10米高台雙人賽
射箭男子團體賽
單車山地車男子越野賽
劍擊女子佩劍個人賽
劍擊男子花劍個人賽
體操男子團體
皮划艇男子激流
跆拳道女子67公斤級
跆拳道男子80公斤級
柔道女子57公斤級
柔道男子73公斤級
射擊女子雙向飛碟
射擊男子雙向飛碟
舉重女子55公斤級
三項鐵人男子賽
滑板女子街式賽
乒乓球混雙
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拉闊東奧——電視台直播奧運時間表
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8:20am now605 劍擊 男子個人花劍
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11:20am now607 滑板 女子街式賽決賽
1:50am now604 跳水 男子雙人10米高台決賽
5:55pm now606 體操 男子團體決賽
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7:00pm 96 體操 男子團體決賽
7:00pm 99 劍擊 男子個人花劍
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