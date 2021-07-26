朗尼再捲桃色醜聞　色情照流出疑被設局

曼聯同英格蘭名將朗尼再捲入桃色風暴，近日網上瘋傳多張朗尼同2名衣着暴露嘅女Model酒店房內合照，當中有部份相片見到朗尼坐喺櫈上疑似瞓覺，半裸嘅女Model就喺佢身邊大擺色情Pose。相片曝光之後，已婚兼有4個仔嘅朗尼懷疑自己被設局，已經報警求助。

據報上星期六(24日)晚，朗尼同2名朋友喺曼徹斯特一間夜店消遣，期間邀請3位女Model去佢個VIP房一齊玩，其中一位友人向英國《太陽報》表示，所有人都玩得好癲好開心，但冇任何越軌行為，其中一個Model係有13,000個IG粉絲嘅泰娜，佢亦喺IG貼出同朗尼夜店內嘅合照。

不過好戲在後頭，之後網上出現多張尺度極大嘅相片，當時場景已經轉去酒店房內，其中2張相見到朗尼坐喺度瞓着，側邊床上就有只剩胸圍同底褲嘅女模瞓喺度，另一邊就有低胸女子自拍；另一張相就係一名女子除剩T-Back內褲喺朗尼身邊扭臀，並且寫上「有錢佬朗尼」。

英國傳媒報道，朗尼嘅律師已經報警，雖然未知投訴內容係乜，但消息指朗尼懷疑自己被人設局，而且喺未得到同意下被人偷拍放上網。至於3位女Model未有對當晚事件作出回應，據報當時3位女子本身係去夜店慶祝21歲生日，佢哋家人話同流出嘅色情合照，只係貪得意嘅惡作劇。

朗尼之前捲入過多次桃色醜聞，2010年就曾被揭背住大肚老婆麥露蓮，同妓女伍德、湯普森大玩3P性遊戲，近年亦唔止一次被影到夜店攬女同帶女仔上酒店。