偉大媽媽告別！46歲卓蘇維迪娜最後一跳全場歡呼

「我人生中第一次意識到(疲累)，是時候離開賽場了。」46歲「體操媽媽」卓蘇維迪娜在東京奧運女子跳馬項目，以難度系數高達5.8的動作完成運動員生涯的最後一跳，最終以排名11的成績，為她33年的傳奇之路劃上句號。

或者你不是一個體育迷，但卓蘇維迪娜的為救活兒子而奮戰的偉大故事應該會聽過，東京奧運是她生涯第8個奧運會，也是告別之作，她在跳馬預賽亮相成為全場焦點，她屏息凝神完成了動作，步伐堅定，但已不像當年那麽有力，落地後也讓人意識到「是時候應該退役了」。

這一跳結束了她長達33年的傳奇生涯全場歡呼，報以掌聲，卓蘇維迪娜哭了，多年來的壓力、傷痛、掙扎可以隨眼淚而放下，隨後她向大家送上心心及笑容答謝各方的支持。

75年出生的她，7歲開始練體操，13歲蘇聯全國青少年錦標賽上獲得冠軍。92年巴塞奧運她首次亮相奧運舞台，為獨聯體贏得女子團體金牌，這也是她生涯唯一的奧運金牌。

其後她代表烏茲別克參賽，97年嫁姶了烏茲別克摔跤運動員克帕諾夫，兩年後誕下兒子Alisher。原本一家三口相當幸福，兒子3歲那年卻被徹底撕碎。

2002年釜山亞運會，當卓蘇維迪娜為自己贏得跳馬及自由體操兩面金牌後，卻收到一個噩耗，「Alisher突然咳血，要送往醫院。」她即與丈夫急返烏茲別克，兒子診後結果是孩子患上了白血病，令當時的她幾乎暈倒，醫生表示其兒子病情屬於早期，仍可救治，而醫療費用超過9萬英鎊，對她來說簡直是個天文數字。

當時，她贏得一面金牌只有5000美金，釜山亞運的兩面金牌加起來的獎金，一毫字都未有得到，因為獎金事件烏茲別克體操會寫信給烏茲別克總統，但短時間未有回覆，而為了兒子的性命，她與丈夫決定賣樓賣車，但加起來都不足一半的醫療費。

走投無路之下，卓蘇維迪娜帶着兒子到科隆，後來科隆一個屬會同意為她兒子擔保23000英鎊，再加上其他方面的捐款免強可以應付。「那時我知道世界上還是很多好人，我丈夫的一個朋友雖然沒有金錢上支援，但他為我們解決了溫飽。」

兒子進行化療雖然病情控制，但仍然不穩，「我想不到其他辦法，為了兒子救命，我願意加入德國隊，當時烏茲別克官員想阻止我，但我求他們若不是救兒子，絕不會這樣做。」她2006年加入德國隊，代表出戰奧運會的獎金只有7000歐元，但兒子的醫療費可獲德國政府最大程度的減免。

卓蘇維迪娜不斷為兒子的醫藥費而拼命，為了兒子，這位身材弱小、體育不足90磅的母親爆出驚人力量，每天高強度的訓練，對當時已31歲的體操運動員來說絕不簡單。08年北京奧運會她以自己名字命名的動作跳得一面銀牌，賽後留下一句：「你未痊癒、我不敢老。」聽到這一句每位媽媽都會揪心。

Alisher的身體日漸好轉，已不需每天住醫院，只是定期檢查就可以了。而兒子在8歲時開始都有參與體操比賽，又對足球有興趣，愛讀書；隨着兒子逐漸康復，卓蘇維迪娜也可以真正去享受比賽，直至2012年她申請恢復烏茲別克的國藉，因為她放不下對自己國家的愧疚：「我為德國參賽是因為兒子，亦答謝德國之恩，每次回到塔什干，我都有強烈歸屬感，我參加了七屆奧運，為蘇聯得了一面金牌，為德國取一面銀牌，但未為烏茲別克贏得獎牌，這是我的夢想。」

2016年里約奧運卓蘇維迪娜為烏茲別克獲得第7名，她曾表示里約之後退役，但三日後變卦；而為了東京奧運的入場券，她代表烏茲別克出戰2019世錦賽四個項目，終於如願第8次踏上奧運舞台，並創下代表蘇聯、德國及烏茲別克三個國家的參加奧運紀錄。

46歲的卓蘇維迪娜是奧運史上最年長的女子體操運動員，超越了1928年奧運會上英國體操女將賈德(41歲零10個月)，30多年來她在各項大賽贏得9面金牌14面銀牌9面銅牌，以自己的名字命名了五個高難度動作。這位雙肩都做過手術，跟腱兩次撕裂的女人，雖然最終未能為祖國烏茲別克取得獎牌圓夢，生涯絕對不留遺憾。

「我覺得，我的存在讓很多女性意識到，你可以是妻子，可以是女兒，可以是媽媽，但也可以是奧運選手、奧運獎牌得主。兒子已經22歲了，接下來，想把時間留給他。」

卓蘇維迪娜，謝謝妳！妳充滿傳奇的一生為世人帶來正能量，這個已超越任何金牌的份量。