20年時間換首輪出局　張小倫圓夢已是勝利

從16歲初初學劍，到36歲踏足奧運，香港男花「大師兄」花了整整20年實現夢想，卻在個人賽64強，以14：15撼負德國的Andre Sanita。值得嗎，答案是肯定的。

賽前面罩出現故障，3度斷劍，被撞到胸口，要由醫護人員進場治療⋯⋯張小倫仍能一度領先14：8，只差一劍就能晉級，可惜，節奏亂了就是亂了：「特別是對手衝前，撞到我的氣門。當時我呼吸不順，暈暈乎乎，卻要立刻繼續比賽。比賽後段太多意外，我知道自己不是輸在實力不足，是被一些小錯誤搞亂情緒。」

花20年的時間，站上奧運劍道，未夠30分鐘，又匆匆離去，說不可惜是騙你的。但是否值得，答案斬釘截鐵：「我從小渴望五環舞台，用了3分1的青春追逐夢想，能參加已是贏了。」因為「能參加」，已意味著，你是世界級運動員，這一點，對香港運動員尤其不易：「世界很大，香港只是一丁點的地方。代表香港來到這裏，可以鼓勵很多人。」

他侃侃談起這些年的經歷：「我打劍經歷了5、6代人，很多從前出生入死的師兄，走下一個，走下又一個。剩我一人，其實很寂寞。畢竟我與家朗（張家朗）、Ryan（蔡俊彥）相差12歲。」記者問他為何始終「不走」，他說，因為夢想還未完成：「所有運動會、世錦賽，我都參加過，唯有奧運⋯⋯每當我想放棄劍擊，劍擊都沒放棄我，會給我一點成績，讓我繼續堅持。」

有點像掛在驢子前方的蘿蔔，不同的是，這些成績都是實實在在，「嘗」得到的，這次亦然：「我還沒死心，因為我不是輸1：15或2：15，是有機會贏的。剛剛輸了，我告訴自己，這只是一時的事，我還有團體賽，奧運完結還有全運，我不會停下來。」張小倫將於8月1日夥拍張家朗、蔡俊彥和吳諾弘，出戰男花團體賽。