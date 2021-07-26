0.05秒險勝張雨霏　中國棄嬰為加拿大奪金

東京奧運周一(26日)上演女子100米蝶泳決賽，加拿大選手麥妮爾(Margaret MacNeil)游出55秒59成績，以0.05秒之微力壓中國代表張雨霏，奪得加拿大今屆第1面金牌。現年21歲的麥妮爾，原來是在中國江西省九江市出生，但出生不久就成為「棄嬰」，1歲時才被一對加拿大夫婦收養，最終成為加拿大泳壇金牌天后。

2000年2月在中國出生的麥妮爾，1歲時被加拿大養父母Edward同Susan收養，在麥妮爾很小的時候，養父母就對她進行游泳和芭蕾舞等訓練，後來在教練的鼓勵下接受專業游泳訓練。麥妮爾的成功之路波折重重，她發現自己患有由運動引起的嚴重哮喘，因此只能集中100米的短距離項目。

麥妮爾在密歇根大學與香港代表何詩蓓為校隊隊友，而且在各項賽事都有出眾成績，2019年4月入選加拿大代表隊，3個月後更在世錦賽中神奇奪金，在世界泳壇中橫空出世。今屆奧運麥妮爾再游出55秒59破美洲紀錄的成績，壓倒金牌熱門中國的張雨霏封后。麥妮爾周日(25日)在女子4x100自由泳接力中，亦為加拿大奪得一面銀牌。