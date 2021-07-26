鄧俊文謝影雪勇挫德國組合　闖混雙8強

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪周一（26日）迎來東京奧運最後一場分組賽賽事，面對德國選手Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich，港隊「左手配」鬥足3局以22：20、20：22及21：16，總局數2：1在「生死戰」中獲勝，出線8強。

「鄧謝配」賽前在小組賽錄得1勝1負，先以局數2比1力克上屆奧運銀牌得主馬來西亞的陳炳橓/吳柳瑩，及後面對2號種子中國組合王懿律/黃東萍，直落兩局落敗，只要在小組最後一戰擊敗德國組合便能躋身8強。

第一局伊始德國隊率先得分，港隊憑對方發球失誤開齋，打至5：4時「鄧謝配」取得首次領先，及後香港組合未有受到太大考驗，大部分時間保持領先優勢。戰至13：11時，鄧俊文準備開波，德國的Lamsfuss向裁判投訴謝影雪阻擋鄧俊文發球，不過裁判未有多加指示。惟至首局末段，德國隊力挽狂瀾，數度追平比分，「左手配」瞄準德國女將Herttrich進攻，策略亦相當湊效，Herttrich接球不過網，「鄧謝配」先贏一局22：20。

次局港隊一直領先，更曾一度拉開4分距離，不過德國隊若再失一局便畢業出局，故德國隊二人亦拼盡全力反撲，連追5分反超前港隊1分至17：16，港隊節奏明顯被打亂，德國隊以22：20扳平局數。

第三局港隊開局早段一直控制比賽節奏，打出一波5：0的攻勢。比賽中段雙方互有得分，德國隊曾追平並反超前，港隊之後連取3分，領先1分至半場休息。香港的「左手配」愈戰愈勇，保持領先優勢並以21：16取勝，以總局數2：1勝出，躋身8強。