港協暨奧委會就伍家朗「球衣事件」回應

就近日香港羽毛球手伍家朗的「球衣事件」，港協暨奧委會發出聲明，指合作的體育服裝品牌FILA，僅會為運動員提供禮儀制服和休閒服，而個別運動項目比賽時所着的服飾，則會按運動的需要和比賽要求，由運動員所屬的體育總會協調和統籌。

港協暨奧委會在聲明中提到，留意到近日坊間就香港運動員在東京奧運比賽時穿着的服飾展開熱議，並指出體育服裝品牌FILA，自2011年起成為中國香港代表團官方指定運動服合作夥伴，為代表隊設計國際綜合項目運動會禮儀制服和休閒服，包括出席如授旗禮、開幕儀式、頒獎儀式、記者會等場合時穿着的服裝。

至於個別運動項目比賽時所穿的服飾，因有其特別的物料及設計要求和國際單項體育聯會的規定：如水上運動、馬術、單車及不同球類比賽等。有關比賽服裝會因應不同需要，由運動員所屬的體育總會協調和統籌，以確保符合國際奧委會及國際單項體育聯會的要求，並符合參賽規定，而港協暨奧委會並無加入額外條件。

港協暨奧委會又指，明白社會關注事件，現正全力為運動員提供協助。未來將會就是否需要加入運動員比賽時的服飾指引，與各體育總會商討，以便運動員能專注比賽，為港爭光。