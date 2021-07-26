當錫48分11籃板　斯洛文尼亞大勝奪奧運首W

奧運男籃分組賽周一（26日）上演C組分組賽賽事，由世界排名第4的阿根廷硬撼有新人王當錫坐鎮的斯洛文尼亞。當錫今仗「處子戰」狀態火熱，半場已獨得31分，帶領球隊遙遙領先20分，最終全場轟入48分外加11個籃板，創下奧運史上單場得分第2高紀錄，斯洛文尼亞以118：100輕取阿根廷，兼取得隊史於奧運史上首仗勝仗。

首度出戰奧運的斯洛文尼亞甫開賽便灑起「3分雨」，王牌當錫連入3球3分，一度領先12：5。阿根廷2位球星甘巴素、史高拿之後接連於籃底得手，追至落後1分。但當錫仍舊無人能擋，不斷透過罰球線及籃底得分，單節個人獨取17分，加上全隊首節命中6記3分球，領先阿根廷32：24。

第2節初段斯洛文尼亞射手普比歷（Klemen Prepelic）3分再下一城，比數差距擴大至11分。當錫此時亦從後備席返回球場，這名NBA獨行俠球星馬上連取4分，帶領斯球隊之後打出一波12：０攻勢，大幅領先51：34。雖然老將史高拿替阿根廷止血，但當鍚尾段再命中3分，半場轟下31分，斯洛文尼亞遙遙領先20分。

易邊後當錫延續勇態，先交出3記助攻，自己再射入3分，領先優勢擴大至27分，打完3節領先88：66。第4節開局當錫連取6分，替球隊鎖定勝局，更於最後5分鐘功成身退，阿根廷控衞甘巴素尾段雖然連取4分，可惜為時已晚，最終斯洛文尼亞以18之差輕取阿根廷，分組賽首戰旗開得勝。

個人數據方面當錫轟入「雙雙」48分、11個籃板，3分球14射6中，2分球更加15射12中，命中率高達8成，射手普比歷亦貢獻22分。至於阿根廷2大主將史高拿、甘巴素則各自取得23、21分。