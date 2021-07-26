港超聯　冠忠南區積極備戰　新兵陸續有來

季前轉會動作多多的港超聯球隊冠忠南區，近日為備戰來季征途，已經重新投入操練，幾位新面孔在周一（26日）的訓練中表現落力，主教練列文認為新加盟的球員能夠為南區注入新動力，並透露球隊組軍工作接近完成，但不排除有更多新球員加入。

上季以聯賽第5名衝線的冠忠南區，防守欠穩問題一直備受詬病，今夏球隊對症下藥，先後引入杜度、翟廷峯和盧斯安奴三位極具經驗的後防猛將，主教練列文形容他們的加盟，能為球隊帶來取勝的心態：「三位球員都係贏家，佢哋求勝心好重，而且都效力過幾支非常成功嘅球隊，其中杜度同翟廷峯曾經贏過港超聯冠軍，佢哋嘅領袖氣質，會幫助提升球隊嘅實力。」

盧斯安奴因處理個人事務，未有出席南區是日訓練，而杜度和翟廷峯就則在攻防演練中表現突出，兩人落力防守之餘，亦不忘與隊友互相提點。其中前者就形容南區氣氛良好，已急不及待迎接新球季的來臨。同樣正適應新東家的，還包括剛剛加盟球隊的簡嘉亨，他直言南區陣中競爭更大，想立足就需要加倍努力。這位20歲前「快活谷」小將，現時仍受舊東家拖欠薪金的苦況困擾，他透露現時仍未收到愉園資方早前應承分期支付的款項，對此亦感到無奈。

除了已經簽入簡嘉亨之外，是日操練中，亦見到前富力R&F小將陳嘉宝跟操的身影，列文透露南區還有意繼續招攬年輕球員，進一步壯大出戰來屆菁英盃的陣容。列文承認今季球隊班費比往年有所下調，因此需要在預算有限的情況下，盡力羅致最具能力的球員，並認為現時球隊整體實力已有所改善，但組軍工作仍有待繼續：「（組軍）進度去到8成左右；我哋仲觀察緊幾位經驗豐富嘅本地球員，但外援方面就唔會再增加。」

冠忠南區早前亦宣布鄭兆聰（Ricky）以技術總監身分回歸球隊，是日Ricky亦有現身訓練場，相隔超過1年後重返南區，他表示實屬機緣巧合：「我同黃生（冠忠南區會長黃良柏）都好熟，自己都有Keep住留意港超聯，球隊覺得喺經驗方面可以畀到意見，而我都覺得喺呢個角色可以做到貢獻，大家一拍即合。」Ricky承認自己「有掛住」教練工作，但強調來季南區的臨場指揮及教練事務，仍會由列文及貝可泓（Calvin）等教練團「揸弗」，自己僅屬觀察員的角色，並希望在季前準備時間較為充裕的情況下，南區能成為一支有競爭力的球隊。