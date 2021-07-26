認識「劍壇193」張家朗　來自體育世家

張家朗16強擊敗世界「一哥」科干尼，8強反勝同是前世青冠軍的俄羅斯奧委會選手波達卓夫，成為歷來首位打進奧運會4強的香港劍手。

張家朗曾於2017年勇奪世青賽冠軍，因而獲得「少年劍神」的稱號，24歲的他最近再憑矚目身高，獲得「劍壇193」的新稱號！這位香港劍手出生於運動世家，父母都是前甲組籃球員，他亦遺傳父母的運動細胞，以及193cm的身高。一雙小眼睛加上驕人身高，有如韓劇男主角。

雖然張家朗沒有走父母相同的路，不過劍擊之外，「家朗」同樣熱愛籃球，最愛的球隊是芝加哥公牛。平日張家朗會以一身「籃球人」裝扮示人，有空的時候亦會和張小倫等人在體院籃球場「決鬥」。

張家朗小檔案

出生日期：1997年6月10日（24歲）

身 高：1米93

體 育：73公斤

項 目：男子花劍（左手出劍）

主要榮譽

2014年 仁川亞運花劍團體銅牌

2016年 亞錦賽花劍個人賽冠軍

2016年 香港傑出運動員獎

2016年 里約奧運花劍個人賽16強

2017年 世青賽花劍個人賽冠軍

2017年 亞錦賽花劍個人賽亞軍

2017年 亞錦賽花劍團體銅牌