「少年劍神」威水史自15歲譜寫　24歲已兩闖奧運

「少年劍神」、「新劍神」、「小劍神」⋯⋯全都是張家朗在大家口中的稱呼，能被稱作「神」，大概也就是有一番令人津津樂道的作為，雖然家朗常謙稱自己不是，但今天無論賽果如何，家朗也是我們心中的「神」。

15歲，你我還懵盛盛的時候，張家朗已隨成年隊的師兄到處闖蕩歷練。2014年在約旦安曼舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽，家朗歷史性地個人獨攬男子青年組花劍金牌、男子青年組花劍團體金牌、男子少年組花劍金牌和男子少年組花劍團體金牌，橫數4面金牌，風頭一時無兩，賽後他回港退學，決心成為全職運動員。

少時了了，下句自然在大家心裏回響，但張家朗用行動證明他沒有被獎項沖昏頭腦，也並沒有驕傲，半年後伙拍楊子加、張小倫和崔浩然參加仁川亞運會，合力贏得男子花劍銅牌，及後的亞錦賽銅牌、青年亞錦賽個人及團體賽金牌，統統都是他用一劍一劍篤回來，里約奧運3個月前的亞洲區劍擊奧運資格賽，他先後擊敗澳洲、科威特及中華台北的選手，坐上奧運的尾班車，一日後更締造歷史，在亞洲錦標賽中，4強力克倫敦奧運冠軍雷聲，再於決賽擊敗日本世青冠軍敷根崇裕，成為香港首位「亞洲劍神」，那年，他只是18歲。

上屆里約奧運16強止步，但仍然成為香港首位能夠躋身男花次圈的劍手，他在賽後說過：「希望成績可告訴香港人，我們都可以做得到，不止是大國，香港這小小地方一樣得。」過去5年，他沒有停步，已數不清多少個「香港第一人」、「香港最佳」、「歷史第一」伴隨着張家朗的名字出現，而也兌現了自己「再去多次奧運」的承諾，率領港隊超越南韓成為「亞洲一哥」，順得東京奧運團體及3張個人賽的入場券。

而今日，張家朗從32強一路走來，次圈揮低法國老將Julien Mertine、8強橫掃「世界第一」意大利的科干尼、準決賽連追6劍反勝俄羅斯奧委會小將Kirill Borodachev，決賽他將面對上屆金牌得主意大利的加路素，爭奪今屆港隊第一金，「你支持咗香港人未」？

張家朗 Cheung Ka Long Edgar

出生日期：1997年6月10日（24歲）

身 高：1米93

體 育：73公斤

項 目：男子花劍（左手出劍）

現時世界排名：19

主要榮譽

2014年 仁川亞運花劍團體銅牌

2016年 亞錦賽花劍個人賽冠軍

2016年 香港傑出運動員獎

2016年 里約奧運花劍個人賽16強

2017年 世青賽花劍個人賽冠軍

2017年 亞錦賽花劍個人賽亞軍

2017年 亞錦賽花劍團體銅牌

2019年 意大利都靈大獎賽銀牌