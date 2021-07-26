【東京直擊】張家朗奪東京奧運男子花劍金牌

【許思彤日本東京直擊】香港劍手張家朗於東京奧運男子花劍決賽，以15:11擊敗衞冕的意大利劍手加路素，勇奪香港史上首面奧運劍擊金牌，亦是繼1996年「風之后」李麗珊之後，香港史上第2面奧運金牌！

5年前的里約奧運，張家朗是唯一參賽的香港花劍代表，最終他闖進16強，創下香港花劍史上最佳。5年後，「少年劍神」已成長不少，24歲的張家朗於東京奧運再創歷史，接連擊敗世界「一哥」科干尼及前世青冠軍波達卓夫來到決賽。

張家朗決賽對手為2016里約奧運金牌得主加路素（Daniele Garozzo），雙方之前兩次交手都由加路素獲勝，包括最近一次在2017年俄羅斯聖彼得堡站世界盃，張家朗以12：15僅負。

擅長埋身戰的加路素開段保持進攻優先權，以4：1領先，張家朗嘗試遠距離進攻，連追5分反超前至6：5。加路素其後在一次直刺時，疑似拉傷大腿內側，需要接受治療，比賽一度暫停。

短暫休息後的張家朗愈戰愈勇，連取4分至10：5，對手力挽狂瀾反擊，一度將比分收窄至11：13，但張家朗仍能冷靜面對，最終以15：11勇奪金牌！

張家朗東奧奪金之路：

32強 15:12 梅天尼（法國）

16強 15:3 科干尼（意大利）

8強 15:14 波達卓夫（俄羅斯奧委會）

4強 15：10 查佩迪治（捷克）

決賽 15：11 加路素（意大利）