突破地域年齡界限　法比奧留港不離3兄弟

縱使年齡相隔10個年頭，兄弟之間因足球事業而曾經各散東西，年齡和地域的界限，卻無阻法比奧（Fabio）、盧比斯（Fabricio）和法蘭度（Fernando）3兄弟的情感連繫，香港更成為重新連結他們在一起的第二個家。

圖/文：黃雋謙

在香港征戰多年，被譽為本地足壇長青樹的Fabio，不但是許多本地球員的老大哥，實際上他還是3兄妹的親生「大佬」。「我同3個細佬妹以前都一齊喺巴西薩爾瓦多長大，讀埋同一間小學同初中。」Fabio與弟妹的年齡相距甚遠，比二弟Fabricio年長7歲，甚至大「細佬妹」Fernanda和Fernando約10年，但年齡沒有為他們設立界限，足球更成為聯繫彼此的橋樑。

「喺屋企窗望出去就係足球場，雖然我同2個細佬之間的確有代溝，但我哋都曾經一齊踢波，有時我會做佢哋嘅教練，有時又會係一位龍門，身兼多職。」Fabio回憶起2位弟弟的成長片段時展現出和謁的笑容，雖然不能與他們共度同一個童年，但能夠看着他們快樂地成長，已感相當滿足。

Fabio一家不算富裕，生活的社區中確實有不少朋輩誤入歧途。爸爸媽媽因忙於打工養家，照顧和保護弟弟的職責就自然落於他身上。Fabio記得有一次Fabricio哭着跑回家，控訴自己在外面被人摑了一記耳光，作為「大佬」的他立即從家中的窗口跳出去替弟弟出頭，他笑說這已是自己年幼時曾做過最壞的事：「嗰個人其實係我哋嘅朋友，只係嗰一刻我唔能夠容許有人欺負我細佬。」Fabio的大哥本色，原來早已埋藏在他的骨子裏。

談到足球，3兄弟你一言我一語，聊着聊着便談起當年Fabio，如何將兩位弟弟帶到來香港。2005年的愉園矢志重奪聯賽冠軍，在奧利韋拉、蔣世豪等星級球員坐陣下，「快活谷」氣勢如虹，卻在季中突然鬧中堅荒。當時隊內已經有沈國輝和沈國強兄弟，Fabio透露足主官永義總喜愛在球隊集齊「兄弟幫」，在得悉Fabio二弟Fabricio正司職中堅，便邀請他來港踢波。

「當時愉園嘅陣容差唔多全部港隊球員，李偉文、范俊業等等粒粒皆星，我非常享受同佢哋做隊友嘅歲月。」Fabricio憶起15年前捧起港甲冠軍的片段仍感津津樂道。首次來港他僅在這待過1年，輾轉在阿聯酋和葡超打滾過後，2009年再次受邀來港，與Fabio重組兄弟幫為沙田征戰港甲，可惜最終降班收場，Fabricio亦受傷患困擾，效力的半季僅上陣1場。「我就好似一直跟住大佬嘅步伐，佢嚟香港，我又跟住嚟，睇到佢喺度點樣得人尊重，我都會從佢身上學習點樣成為一位領袖。」Fabricio道。

Fabio不但是2位弟弟的足球啟蒙，更是他們在職業路上的牽引者。「細佬」Fernando2009年來港加盟南華前，曾徵詢過哥哥的意見。及後到北馬其頓落班，為拉布歷基在歐霸盃外圍賽與利物浦交手過後，2011年在Fabio的穿針引線下，再次來港加盟港甲新軍深水埗。「Fabio介紹我畀佢嘅舊隊友『細焯』（潘耀焯），『堅Sir』（時任深水埗主帥李志堅）決定簽我，但嗰季我哋表現唔太好，我亦都喺季中就離開咗。」Fernando說。

3兄弟在這十數年間輾轉來港打拚，卻在3年前才首次在香港共聚。大哥Fabio自2012年效力元朗起早已扎根香港；Fabricio因傷患提早退役後，2017年決定來港展開教練生涯；Fernando2018年再次來港，協助標準流浪升班，上季一邊為流浪征戰港超聯，一邊協助二哥打理足球學校。

「我哋好細個就已經出國搵食，同屋企人分開咗好多年，能夠有一部分親人喺香港係一樣值得珍惜嘅事。」3兄弟異口同聲說，曾多次向父母提出將他們也帶來香港一家團聚，卻因爸媽害怕搭長途機而被婉拒，因此能在香港有部分親人陪伴在旁，已是相當難得的事。

法比奧Profile

全名：Fabio Lopes Alcantara

出生日期：1977年3月24日（44歲）

位置：中堅、中鋒

曾效力球隊：巴希亞、愉園、東方、佩斯查、萬隆（印尼）、沙田、金峰科技、元朗、天水圍飛馬

盧比斯Profile

全名：Fabricio Lopes Alcantara

出生日期：1984年5月18日（37歲）

位置：中堅

曾效力球隊：愉園、艾阿恩（阿聯酋）、拿華（葡萄牙）、沙田、阿美利加明尼路、華沙斯（匈牙利）

法蘭度Profile

全名：Fernando Lopes Alcantara

出生日期：1987年3月28日（34歲）

位置：中堅

曾效力球隊：南華、拉布歷基（北馬其頓）、深水埗、利斯菲體育會、班古（巴西）、杜法（阿曼）、東區、標準流浪

談到未來的計劃，34歲的Fernando打趣道：「Fabio絕對可以踢多1、2季，佢依家先44歲，仲好後生，我甚至認為我會早過佢退役！」3兄弟開懷大笑。Fabio極力為自己解釋：「老實講我仲未知自己終點喺邊，一日我嘅體能仲負荷到90分鐘，我都會踢落去。現今嘅足球員體能愈來愈好，假如有好嘅生活習慣，足球壽命可以更長。」至於Fabricio和Fernando則已為他們工作的足球學校定立長遠發展大計：「我想幫助香港青訓發展，我哋間學校有9成都係本地球員，目前正同足總合作，希望發掘多啲新星，特別係7至9歲嘅小朋友。」