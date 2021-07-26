張家朗得獎感言：香港小地方都可以做到！

【許思彤日本東京直擊】25年過去，香港總算贏得第2面奧運金牌，帶來這個榮耀的人，是張家朗。頸項掛著金牌，手裏捧著花束，他還是一貫腼腆，被問到準備好當香港英雄、「劍壇193」男神未，連忙耍手擰頭，不知如何應對。但有一句話，他說得特別堅定：「我證明了香港這個很小的地方，也可做到很多事。」

今日前，誰會想到東京奧運，香港首面獎牌（甚至是金牌），會由張家朗奪得？畢竟，他跌出了世界排名前16，也不再是香港花劍一哥，若非港隊拿到團體賽資格，附帶3張個人賽入場券，大概無法參與這屆奧運：「其實一路都不開心，遇到了一個低潮，打得不好，又跌出前16。有跟教練談過，怎樣舒服點打。」舒服點打，驟聽很簡單，卻是今日登頂的原因：「這一年我不停迫自己，反而受情緒影響。今日我對自己說，『要hold住情緒』，每輸一劍，就退後少少，爭取時間清醒點，想想剛剛怎輸。」

而8強對俄羅斯奧委會的波達卓夫，在瀕臨出局時，連追6分晉級，更是轉捩點：「給了我很大信心，但教練說，進到4強就要重新開始。」此後的事情，我們都知道，他擊敗捷克的查佩迪治，闖進決賽，坐銀望金：「當時想著穩拿銀牌，有點放鬆，便對自己說，別理什麼銀牌了，要麼不做，要麼做到最好。」結果，他做到最好了。

法藉教練Greg（Gregory Koenig）說，張家朗從前是「boy」，奪金後變成了「man」，他笑笑回應：「我本來就是一個男人，他『亂噏啫』。」被問到準備好回港，接受英雄式的歡迎未，他說：「很可惜，我還要參加全運，要直接去中國隔離⋯⋯」那麼怎樣看待「劍壇193」的新稱號，他連忙耍手搖頭：「我唔啊⋯⋯係，係，係囉⋯⋯」找不到對的措詞，最後還是一句老套而實在的話：「我還是繼續努力，拿多點成績，為香港爭光吧。」

但有些說話，他卻說得堅定，也許是放在心裏很久了：「大家覺得香港是一個很小的地方，跟起一個國家相比，怎樣都輸蝕。我不太喜歡這種心態，我們也可以做到的。」可以來到所有運動員夢寐以求的奧運，更可以在這個舞台奪冠：「想對細的（運動員）說，只要努力，別放棄，就會做到，不要覺得奧運冠軍很難。」他頓一頓，又回復到平日說話時，呆呆的樣子：「啊，不，我的意思是，難當然難，但努力就會做到。」

勝利了，少不免說勝利感言，他最想感謝的是家人：「有時打得不好，會發他們脾氣，但他們很有耐性。」為了爭取成績，偶爾會忽略家人，就連爸爸昨日生日也「差啲唔記得」：「因為好專心，好想打好比賽，看到家姐WhatsApp才知道，說了聲生日快樂。」他也感謝一起奮鬥多年，在觀眾席喊到聲嘶力竭的隊友：「他們今日一早比賽，還幫我加油，聲都沙了。」

當然，還有今晚「暴增」的粉絲們，畢竟香港全城都在關注這面睽違廿載的金牌：「很多謝他們，希望大家多點留意香港運動員。可能對社會上的人來說，運動員是很天真的職業，因為就算很努力，都未必有回報。希望多多支持我們，接下來港隊還有很多比賽，希望大家加油，為香港拿多些獎牌。」

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