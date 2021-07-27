【話你知今日焦點】比莉絲爭金 何詩蓓再出擊

游泳館繼續成為奧運「奪金風暴」的熱點，今日Day5賽事共產生22面金牌，其中游泳4金來自男、女子100米背泳、男子200米自由泳以及女子100米蛙泳。體操團體賽以比莉絲為首的美國隊日前在預賽未盡發揮，總分屈居俄羅斯奧委會之後，且看今日決賽一眾「美」女能否反彈，爭取衞冕。

香港隊方面，大家支持過張家朗奪金後，今日繼續為「女飛魚」何詩蓓打氣，這位獎牌希望於女子200米自由泳成功殺入準決賽，以她近年深不見底的表現，隨時又會創造驚喜。一齊看電視直播為她加油吧！

以下是東奧Day5將決出22面金牌項目：

游泳男子200米自由泳

游泳女子100米背泳

游泳男子100米背泳

游泳女子100米蛙泳

體操女子團體

壘球女子金牌戰

皮艇女子賽

單車山地車女子越野賽

跳水女子雙人10米高台

馬術盛裝舞步隊際賽

劍擊女子重劍團體賽

柔道女子-63公斤級

柔道男子-81公斤級

射擊混合團體10米氣手槍

射擊混合團體10米氣步賽

賽艇男子四人雙槳

賽艇女子四人雙槳

跆拳道女子67公斤級以上

跆拳道男子80公斤級以上

三項鐵人女子賽

舉重女子59公斤級

舉重女子64公斤級

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拉闊東奧—各大電視台直播時間表

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1:50pm 604 跳水（女子雙人10米高台決賽）

5:55pm 605 游泳（初賽）

6:40pm 606 體操（女子團體決賽）

6:50pm 607 棒球/壘球（女子決賽）

ViuTV

9:30am 96 游泳（女子200米自由泳準決賽、女子100米背泳決賽）

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2:00pm 96 跳水（女子雙人10米高台決賽）

4:00pm 96 三項鐵人（女子個人決賽）

4:00pm 99 足球（美國女足對澳洲女足）

5:30pm 96 劍擊（女子重劍團體）

6:30pm 99 乒乓球（男女子單打）

7:40pm 96 體操（女子團體決賽）

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