【話你知今日焦點】比莉絲爭金 何詩蓓再出擊

2021年07月27日 00:32
  • 東網電視
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    游泳館繼續成為奧運「奪金風暴」的熱點，今日Day5賽事共產生22面金牌，其中游泳4金來自男、女子100米背泳、男子200米自由泳以及女子100米蛙泳。體操團體賽以比莉絲為首的美國隊日前在預賽未盡發揮，總分屈居俄羅斯奧委會之後，且看今日決賽一眾「美」女能否反彈，爭取衞冕。
    香港隊方面，大家支持過張家朗奪金後，今日繼續為「女飛魚」何詩蓓打氣，這位獎牌希望於女子200米自由泳成功殺入準決賽，以她近年深不見底的表現，隨時又會創造驚喜。一齊看電視直播為她加油吧！
    以下是東奧Day5將決出22面金牌項目：
    游泳男子200米自由泳
    游泳女子100米背泳
    游泳男子100米背泳
    游泳女子100米蛙泳
    體操女子團體
    壘球女子金牌戰
    皮艇女子賽
    單車山地車女子越野賽
    跳水女子雙人10米高台
    馬術盛裝舞步隊際賽
    劍擊女子重劍團體賽
    柔道女子-63公斤級
    柔道男子-81公斤級
    射擊混合團體10米氣手槍
    射擊混合團體10米氣步賽
    賽艇男子四人雙槳
    賽艇女子四人雙槳
    跆拳道女子67公斤級以上
    跆拳道男子80公斤級以上
    三項鐵人女子賽
    舉重女子59公斤級
    舉重女子64公斤級
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