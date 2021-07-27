【話你知今日焦點】比莉絲爭金 何詩蓓再出擊
2021年07月27日 00:32
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游泳館繼續成為奧運「奪金風暴」的熱點，今日Day5賽事共產生22面金牌，其中游泳4金來自男、女子100米背泳、男子200米自由泳以及女子100米蛙泳。體操團體賽以比莉絲為首的美國隊日前在預賽未盡發揮，總分屈居俄羅斯奧委會之後，且看今日決賽一眾「美」女能否反彈，爭取衞冕。
香港隊方面，大家支持過張家朗奪金後，今日繼續為「女飛魚」何詩蓓打氣，這位獎牌希望於女子200米自由泳成功殺入準決賽，以她近年深不見底的表現，隨時又會創造驚喜。一齊看電視直播為她加油吧！
以下是東奧Day5將決出22面金牌項目：
游泳男子200米自由泳
游泳女子100米背泳
游泳男子100米背泳
游泳女子100米蛙泳
體操女子團體
壘球女子金牌戰
皮艇女子賽
單車山地車女子越野賽
跳水女子雙人10米高台
馬術盛裝舞步隊際賽
劍擊女子重劍團體賽
柔道女子-63公斤級
柔道男子-81公斤級
射擊混合團體10米氣手槍
射擊混合團體10米氣步賽
賽艇男子四人雙槳
賽艇女子四人雙槳
跆拳道女子67公斤級以上
跆拳道男子80公斤級以上
三項鐵人女子賽
舉重女子59公斤級
舉重女子64公斤級
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