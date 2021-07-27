何詩蓓破個人奧運最佳 闖200自決賽爭獎牌

「女飛魚」何詩蓓以總成績第2名殺入200自決賽。（許思彤攝）

【記者許思彤東京直擊】何詩蓓為香港爭獎牌叫胡！東奧女子200米自由泳準決賽周二（27日）早上於東京水上運動中心舉行，初賽以總成績第8名晉級，兼連續兩屆殺入奧運準決賽的「女飛魚」何詩蓓再度登場，最終Siobhan游出1分55秒16佳績，排小組第2名，總成績亦同樣以次名殺入決賽，打破個人最佳奧運戰績，創下港隊歷史！

獲編排於準決賽第1組第6線道的何詩蓓頭50米僅以第3名轉池，但之後開始發力，100米更一度進佔第1名，最終被澳洲泳手堤密絲（Ariarne Titmus）趕過，以1分55秒16排第2衝過終點，但仍以總成績次名壓倒美國名將列迪姬、世界紀錄保持者佩歷珍妮（Pellegrini Federica）等殺入決賽，200米自決賽將於周三（28日）早上進行，力爭為港再添獎牌！

Siobhan上屆首征奧運，於200米自由泳初賽游出1分56秒91，打破自己保持的香港紀錄，以總排名第9名晉級準決賽，可惜準決賽只游出1分57秒56僅排第13名，飲恨出局。