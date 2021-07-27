【港隊LIVE】張雁宜首勝　杜凱琹女單入16強

【02:08pm】港羽「一姐」張雁宜於分組賽首戰面對以色列選手波利卡波娃（Polikarpova Ksenia)，首局先贏21：12，之後雖以15：21被對方追回一局，但決賽局再贏21：16，終以局數2：1勝出，首仗順利旗開得勝，明日早上將迎戰6號種子印度球手P.V. Sindhu。

【01:14pm】香港女子重劍隊於5-8位名次賽面對美國，首圈表現突出的佘繕妡首場先以3：1擊敗HOLMES Katharine，第2場江旻憓再接再厲以2分取勝，總比數領先美國7：3。連翊希於第3場上陣但以6分落敗，港隊總比數被反超10：12。第4場佘繕妡只能與對手打和，加上後備入替的朱嘉望及Vivian再先後以3分、2分落敗，港隊總比數被拉開至22：29。第7場朱嘉望雖然以1分險勝HURLEY Courtney，但「千禧後」小將佘繕妡及Vivian接連被對手擊敗，港隊總比數終以31：42不敵美國，團體賽2連敗，將於稍後時間與俄羅斯奧委會爭奪第7名。

【11:35am】「劍神」張家朗剛替香港劍擊隊於東京奧運取得花劍個人賽金牌，團體賽周二（27日）緊接進行，打頭陣先由首次躋身奧運的香港女子重劍隊於首圈8強硬撼中國隊，頭4場港隊仍與中國打成11：11平手，但第5場連翊希被應屆奧運個人重劍金牌孫一文取得14分，最終香港總比數以32：44不敵中國，重劍團體賽首圈止步，稍後時間將轉戰5-8位名次賽，對戰美國隊。

第1場賽事港隊派出佘繕妡迎戰應屆奧運個人重劍金牌孫一文，僅輸1分。第2場輪到「港隊一姐」江旻憓登場，Vivian以4：3險勝林聲，總比數替港隊追成4：4平手。

第3場連翊希對上朱明葉整場捱打，終以3分落敗，總比數落後6：9。第4場佘繕妡再度上陣打出「爭氣波」，5：2擊敗林聲，總比數追平11：11。惟連翊希於第5場表現失準，被孫一文單場取得14分，港隊大幅落後14：25。

第6場港隊即使有「一姐」上陣，但江旻憓面對朱明葉再輸3：5，總比數落後13分。第7場Coco收拾心情再出戰，但對上林聲仍輸3分。尾二1戰港隊派佘繕妡出戰，這名「千禧後」小將以6：3勝出，總比分差距收窄至13分。最後1場江旻憓壓軸登場，雖以7：6險勝孫一文，但為時已晚，最終港隊總比數以32：44落敗。

【11:00am】杜凱琹在女單乒乓球成功晉級16強！面對年僅17歲南韓小將申裕斌，杜凱琹取得不俗開局，以12：10、11：5率先領先2局。雖然其後一度被對手連追2局，可幸杜凱琹未有因此打亂陣腳，最終再以11：4、11：6連奪兩局，最終以總局數4比2擊敗對手。成功晉級後，杜凱琹將會於今晚6時半，在16強遇上荷蘭選手Eerland Britt，爭奪8強席位。