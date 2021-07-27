連續2場食蛋！中國女排慘負美國出線危

中國女排衞冕陷危機！首戰出師不利的中國女排，周二（27日）於東奧分組賽B組第2戰硬撼美國，但球隊表現未見改善，再以27：29、22：25及21：25直落3局落敗，分組賽錄得2連敗兼1局不勝，衞冕之路相當難行！

中國女排首場分組賽被土耳其大炒3蛋，手腕有傷在身的主攻手朱婷今仗表現回勇，轟下全隊最高18分，可惜一眾隊友表現平平，只有李盈瑩得分上雙；相反美國則有湯臣（Jordan Thompson）豪取全場最高34分，終直落3局擊敗衞冕冠軍中國隊。

中國女排2連敗後暫時排在小組尾2，餘下3場不能有失，否則面臨出局危機，她們將於餘下3場面對俄羅斯奧委會、意大利及阿根廷都相當難打，如能全勝報捷仍可以小組前4名出線8強，球隊目前士氣低落，加上一眾球員狀態成疑，必須盡快調整，中國女排周四（29日)將會迎戰俄羅斯奧委會，力爭打開勝利之門。

賽後中國女排主教練朗平承認朱婷手腕受傷影響其發揮，希望一眾隊友可以分擔得分重任：「朱婷手腕無好過，但佢要發力殺波，依個唔係短時間可以解決到嘅問題，反正朱婷已經好盡力同堅持，希望其他進攻球員多啲企出嚟，幫佢分擔一下壓力。」

另外朗平亦同時大方讚賞美國隊主攻手湯臣表現：「美國攻防特別強硬，尤其係今日依個12號，球隊第一次同佢打，所以唔係好了解佢嘅打法。另外我哋今日攔網、防守都做得唔夠好，導致好多反擊機會無哂。」