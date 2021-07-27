有張家朗金牌激勵　Sarah型爆出擊：我有信心

萬眾期待於東京奧運登場的「牛下女車神」李慧詩周二（27日）隨香港單車隊啟程日本，她透露最近備戰情況相當理想，有信心為香港贏得獎牌。昨晚張家朗勇奪香港25年來首面奧運金牌，全城哄動，「女車神」亦很興奮：「好開心有好多運動員冒起，希望大家一齊努力，盡力做到最好。」

香港單車代表李慧詩與李海恩將出戰東奧場地單車爭先賽及競輪賽，賽事將於8月4日在伊豆單車館展開。香港單車隊短組今日抵達東京後會乘巴士到伊豆，教練沈金康表示，連計在機場等候檢測的時間，預計要到半夜才到伊豆。另外，港隊場地單車及公路組在奧運之後都會出戰9月的全運會。

戴上印有「Japan」字樣帽子的Sarah，是日心情不錯，更向記者展示她的粉紅色奧運美甲造型。被視為爭先賽、競輪賽兩項獎牌希望的「女車神」臨出發前直呼「緊張」，不過她表示，最後階段備戰情況理想，為她注入強心針：「這個星期訓練，自己的狀態是歷年來最好，有信心贏獎牌。」她表示，回到伊豆比賽有種熟悉的感覺：「這是我青年時期常去比賽、集訓的地方，我就是在這裡慢慢建立信心的。」為專注比賽，Sarah笑言到日本應該不會開電話，不忘「叮囑」記者不要找她做訪問。

李海恩（Jessica）透露，最後一星期訓練很「甘」，但她和Sarah都有不少得著：「我的狀態比5月國家盃好，體能、力量各方面都有提升，希望在奧運可以突破自己最佳時間。」張家朗的金牌，令香港運動員感到鼓舞，Jessica表示昨晚興奮到睡不著：「奧運是一個很特別平台，在這裡會有奇蹟發生，也是突破極限、夢想成真的地方。昨晚我從張家朗身上學會重要的一課就是打好每一劍。前一場做不好，就不會有下一場。」