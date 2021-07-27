C朗復操獲英雄式歡迎　話事人親證留隊

盛傳會喺今夏轉會嘅葡萄牙球星C朗拿度，周一(26日)正式重返祖雲達斯進行季前集訓，立即得到大批球迷英雄式歡迎。祖雲達斯副會長尼維特亦宣布，C朗拿度新一季將會繼續留隊，粉碎轉會傳聞，教練阿里基亦會以C朗拿度同保羅戴巴拿為核心重建球隊。

C朗拿度為葡萄牙踢完歐國盃後，周一終於返都靈參加訓練，同馬菲斯迪歷特、拉比奧特等歐國盃球員齊齊回歸，當然C朗係最受歡迎球員，大批球迷拎住佢嘅波衫恭候，C朗亦大方同球迷簽名兼合照，親民作風難怪贏得一眾粉絲歡心。

雖然有傳聞話巴黎聖日耳門等豪門對佢虎視眈眈，同祖雲達斯只剩1年約嘅C朗亦未有續約跡象，不過祖雲達斯副會長尼維特日前就公開表示：「C朗星期一歸隊，佢會繼續留喺祖雲達斯。」C朗目前年薪高達3,000萬歐元，成為續約最大阻滯，不過《都靈體育報》就指另一前鋒保羅戴巴拿，就有望加薪續約。

同樣只剩1年約嘅保羅戴巴拿，經理人今個星期就會飛嚟都靈斟介，消息指祖雲達斯開出新約，年薪會由750萬歐元增加至1,000萬歐元，教練阿里基亦會改用4-2-3-1陣式，畀C朗拿度同保羅戴巴拿「共存」，C朗拿度將會出任箭頭位置。