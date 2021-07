「劍神」張家朗喺奧運男子花劍個人賽拎到金牌後,周二(27日)於IG「上水」,喺限時動態更新自己近況,除此之外佢仲影低咗面奧運金牌,以及轉發各大市民、朋友對自己嘅鼓勵同支持。

張家朗喺IG限時動態寫道:「Thank you for all your support 到呢一刻自己都重好難以置信 Team Hong Kong」睇嚟「家朗」訓醒之後,仲未完全相信自己啱啱幫香港奪得歷史上第4面奧運獎牌。

但張家朗預計好快就會「潛水」,事關佢仲要專心備戰周日(1日)男子圑體賽,寄望「劍神」同一班隊友可以為港隊再創佳績。