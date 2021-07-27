GOT7王嘉爾祝賀張家朗奧運第一金：為你而驕傲

香港男花劍客張家朗周一（26日）晚在東京幕張展覽館，以15比10擊敗衞冕的意大利劍手加路素，為港隊贏得本屆第一面金牌，亦是香港在奧運歷來的第二面金牌，為港爭光。

香港全城為之雀躍，不管是普羅市民，定或是明星要員，都洗版式留言恭賀張家朗，而前香港劍擊代表隊成員、韓國男子偶像團體GOT7的王嘉爾（Jackson），亦有祝賀份屬師弟的張家朗：「為你而驕傲，兄弟！真的值得紀念的一天！看了總決賽，恭喜你！現在在回家，回去以後再看幾遍！」可見以前同是劍手的Jackson對於香港「劍擊第一金」相當興奮，不說不知他在打劍時的成績亦絕不失禮。

王嘉爾10歲開始劍擊生涯，其父親王銳基是前香港劍擊隊總教練，因在亞運會中贏得金牌而有「亞洲第一劍」的封號。虎父無犬子，Jackson在12歲時參加全運會就已經贏得金牌，實力超班。雖然年紀輕輕就盡展天賦，不過Jackson早早就立下出道成為明星的志向，更在2011年參加亞洲青少年劍擊錦標賽前向父母表明心志，而其父亦大膽跟他「輸賭」，假若Jackson能夠在亞洲賽贏得金牌，就如願讓他到韓國娛樂圈發展，怎料他最終真的贏得少年組男子個人金牌，而父親亦信守承諾，讓Jackson到韓國做練習生。如果他當時沒有離開劍壇，說不定香港又多一位奧運劍擊金牌人馬！