江旻憓致勝一劍　港隊女重團體賽奪第7名

港隊開局不順，佘繕妡、江旻憓及朱嘉望頭3場皆落敗，總比數落後俄羅斯奧委會3：7。第4場佘繕妡以4：3擊敗Aizanat Murtazaeva，替港隊「開齋」。朱嘉望第5場雖以2：4落敗，總比數被對手拉開至5分，但主將Vivian未有自亂陣腳，第6場大勝Yulia Lichagina 6：2，港隊追至落後1分！

最後3場頂替Coco上陣的朱嘉望及「千禧後」小將佘繕妡悉數被擊敗，港隊最後一場仍落後俄羅斯奧委會5分。幸好「港隊一姐」江旻憓關鍵時刻挺身而出，甫開賽先連取5分，最後階段一度與對手Violetta Khrapina打成27：27平手，但Vivian加時階段打出致勝一劍，帶領港隊以28：27反勝俄羅斯奧委會，奪得第7名。