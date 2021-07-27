江旻憓致勝一劍 港隊女重團體賽奪第7名
2021年07月27日 14:52
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（Getty Images）
香港女子重劍隊周二（27日）出戰團體賽賽事，港隊首輪硬撼中國先以32：44落敗，之後5-8位名次賽再以31：42不敵美國(詳細報道：https://bit.ly/3748RtC)，7-8位名次賽終憑江旻憓於加時絕殺，以28：27反勝俄羅斯奧委會，首次躋身奧運女子劍擊團體賽以第7名完成賽事！
港隊開局不順，佘繕妡、江旻憓及朱嘉望頭3場皆落敗，總比數落後俄羅斯奧委會3：7。第4場佘繕妡以4：3擊敗Aizanat Murtazaeva，替港隊「開齋」。朱嘉望第5場雖以2：4落敗，總比數被對手拉開至5分，但主將Vivian未有自亂陣腳，第6場大勝Yulia Lichagina 6：2，港隊追至落後1分！
最後3場頂替Coco上陣的朱嘉望及「千禧後」小將佘繕妡悉數被擊敗，港隊最後一場仍落後俄羅斯奧委會5分。幸好「港隊一姐」江旻憓關鍵時刻挺身而出，甫開賽先連取5分，最後階段一度與對手Violetta Khrapina打成27：27平手，但Vivian加時階段打出致勝一劍，帶領港隊以28：27反勝俄羅斯奧委會，奪得第7名。