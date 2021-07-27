【有片】奧運最浪漫！2大驚喜求婚超Sweet

奧運會是所有運動員夢寐以求的舞台，同時亦成為一眾健兒的「求婚勝地」，上屆里約奧運已上演多幕浪漫求婚記，今屆東京奧運同樣愛意滿瀉，德國男奧足前鋒麥斯古斯、阿根廷劍擊教練索斯度，日前分別在比賽後當住全球觀眾向另一半求婚，而且成功將女友變成未婚妻，贏得愛情金牌。

德國男奧足上場3比2擊敗沙特阿拉伯男奧足，在D組保持出線希望，賽後33歲前鋒麥斯古斯接受德國ARD訪問，突然脫去外套單膝下跪，露出印上「我愛您，您會嫁給我嗎？」的黑色T恤。女主角戴倫(Dilan)當然未能即時回應，不過麥斯古斯隨後在隊巴中拍片網宣布：「她說YES！」這位效力柏林聯的前鋒更解釋：「我原本打算在入球後實行這個行動，但天知道我有沒有機會入球呢？」

周一(26日)劍擊場同樣有求婚記上演，阿根廷女子佩劍選手莫莉絲(Maria Belen Perez Maurice)在32強落敗，在賽後受訪期間，她的教練索斯度(Lucas Guillermo Saucedo)突現在她身後，舉起一張寫上「您想嫁給我嗎？」的紙牌，莫莉絲在記者提示下轉身，即驚喜尖叫，索斯度隨即單膝下跪說：「答我YES，很多人看著。」最終莫莉絲答應讓這位拍拖17的教練成為丈夫。