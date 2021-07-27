【東京直擊】張家朗奪金一夜成名：勿忘初心

【記者許思彤東京直擊】張家朗的Instagram簡介，過往寫著「2016亞洲冠軍」、「2017 世青冠軍」，如今，多了一欄「2020奧運冠軍」，還有20多萬的followers。一夜成名，大抵如此，但張家朗還是那個張家朗：「我不會改變心態，不會覺得已達到頂點。打劍，最重要的是別忘記初心。」

張家朗贏得男子花劍個人賽金牌後，今日（27日）現身選手村，一雙小眼睛流露倦意，可想而知，他失眠了：「睡下醒下，其實沒想什麼，可能太累了。」畢竟，他從正午32強起，打了足足5場比賽，才踏上頒發台，做完一堆訪問，已是凌晨時分。記者問他有沒有「攬住金牌」睡覺，他笑笑：「沒有啊，擺在旁邊而已。」

像夢一樣的夜晚，過了10多個小時，家朗還是「未回到現實」：「剛剛跟小倫（張小倫）談起，過往的奧運冠軍，多在世界賽拿過好成績，年紀、經驗都有『咁上下』，沒想過我有機會做到。」尤其這年經歷低潮，世界排名跌出前16，失落本地花劍一哥的位置，也險些失落奧運資格。腦海裏，不時浮現「我是不是沒實力，不配當世界前16，只可以去到這裏」的質疑。此時，奧運因疫情延期，恰好給他時間調整心情：「如果去年參加，狀態、心情、各方面都未ready。但跟教練傾訴後，慢慢找回打劍的感覺⋯⋯」什麼感覺？他說：「很開心。」

家朗的改變，是顯而易見的。從前他較執著，浮燥，容易發脾氣（特別是發自己脾氣）：「覺得有些東西一定要這樣，輸了一劍，會『唔信邪』再打，鑽牛角尖。」現在的他，卻是沉穩的，冷靜的：「會退後少少，讓自己清醒點，想清楚剛剛為什麼輸。」套用「鬍鬚教練」Greg（Gregory Koenig）的話，是由男孩變成男人。

改變，為家朗帶來一面金牌，20多萬粉絲，750萬獎金，及無數商店、品牌的優惠、贊助。他在Instagram轉發網友的祝賀動態，但「太多啦，睇唔晒」：「有點不習慣，我本來就很害羞，不知道怎麼應對。」至於豐厚獎金和贊助，他還沒想好怎用，只想吃吃牛角包，再打好8月1日的團體賽，完成走到一半的進度條。「我要先專注團體賽，不能因為個人賽贏了就放鬆，想為香港爭取多一面獎牌。」

而Greg看見家朗贏得金牌後，形容自己是「世界上最幸福的教練」，也睡了進村後，最沉的一覺。他希望這個歷史時刻，能改變香港劍擊氛圍：「希望多些小朋友看見家朗贏後，會覺得『Oh my god, I want to be the same（天啊，我也想這樣）。學習劍擊，多參加本地盃賽，我們有更多劍手，便有更多可能培養出冠軍。」