【東京直擊】張家朗奪金一夜成名：勿忘初心

【記者許思彤東京直擊】張家朗的Instagram簡介,過往寫著「2016亞洲冠軍」、「2017 世青冠軍」,如今,多了一欄「2020奧運冠軍」,還有20多萬的followers。一夜成名,大抵如此,但張家朗還是那個張家朗:「我不會改變心態,不會覺得已達到頂點。打劍,最重要的是別忘記初心。」

張家朗贏得男子花劍個人賽金牌後,今日(27日)現身選手村,一雙小眼睛流露倦意,可想而知,他失眠了:「睡下醒下,其實沒想什麼,可能太累了。」畢竟,他從正午32強起,打了足足5場比賽,才踏上頒發台,做完一堆訪問,已是凌晨時分。記者問他有沒有「攬住金牌」睡覺,他笑笑:「沒有啊,擺在旁邊而已。」

像夢一樣的夜晚,過了10多個小時,家朗還是「未回到現實」:「剛剛跟小倫(張小倫)談起,過往的奧運冠軍,多在世界賽拿過好成績,年紀、經驗都有『咁上下』,沒想過我有機會做到。」尤其這年經歷低潮,世界排名跌出前16,失落本地花劍一哥的位置,也險些失落奧運資格。腦海裏,不時浮現「我是不是沒實力,不配當世界前16,只可以去到這裏」的質疑。此時,奧運因疫情延期,恰好給他時間調整心情:「如果去年參加,狀態、心情、各方面都未ready。但跟教練傾訴後,慢慢找回打劍的感覺⋯⋯」什麼感覺?他說:「很開心。」

家朗的改變,是顯而易見的。從前他較執著,浮燥,容易發脾氣(特別是發自己脾氣):「覺得有些東西一定要這樣,輸了一劍,會『唔信邪』再打,鑽牛角尖。」現在的他,卻是沉穩的,冷靜的:「會退後少少,讓自己清醒點,想清楚剛剛為什麼輸。」套用「鬍鬚教練」Greg(Gregory Koenig)的話,是由男孩變成男人。

改變,為家朗帶來一面金牌,20多萬粉絲,750萬獎金,及無數商店、品牌的優惠、贊助。他在Instagram轉發網友的祝賀動態,但「太多啦,睇唔晒」:「有點不習慣,我本來就很害羞,不知道怎麼應對。」至於豐厚獎金和贊助,他還沒想好怎用,只想吃吃牛角包,再打好8月1日的團體賽,完成走到一半的進度條。「我要先專注團體賽,不能因為個人賽贏了就放鬆,想為香港爭取多一面獎牌。」

而Greg看見家朗贏得金牌後,形容自己是「世界上最幸福的教練」,也睡了進村後,最沉的一覺。他希望這個歷史時刻,能改變香港劍擊氛圍:「希望多些小朋友看見家朗贏後,會覺得『Oh my god, I want to be the same(天啊,我也想這樣)。學習劍擊,多參加本地盃賽,我們有更多劍手,便有更多可能培養出冠軍。」