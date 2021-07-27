【港講J.LEAGUE】場館防疫措施做到嘢！

日本在今年5月迎來另一波新冠病毒疫情高峰，單日新增確診個案一度逾7,000宗，但J.LEAGUE在採取了適當的場館防疫措施下，仍能如常進行並有限度開放予球迷進場，日本產業技術綜合研究所的研究報告更顯示，J.LEAGUE採取的防疫措施可以將病毒感染的機率大幅減少94%。

在本欄此前的文章中，已曾講述J.LEAGUE為確保賽事在疫情下能進行、降低感染風險而採取的防疫措施，而J.LEAGUE一直與日本政府及國立研究開發法人產業技術總合研究所（AIST）緊密合作，6月初即主持了一個網上研討會，與東南亞國家聯盟（ASEAN）其中8國約40名官員分享抗疫經驗，由J.LEAGUE負責執行及管理防疫工作的代表，講解2020年賽季的相關數據、防疫措施及程序，並接受提問。

2020年的J.LEAGUE比賽在疫情中順利完成，今年的賽事在嚴謹防疫措施之下進行，至今尚未有跟賽事相關的病毒感染爆發事件，日本產業技術綜合研究所亦在5月中旬發表了3份研究報告，英文版也在6月下旬公開，透過數據去證明J.LEAGUE採取的防疫措施有效。

日本產業技術綜合研究所早前與6間J.LEAGUE球會合作，在特定比賽於個別比賽場地收集觀眾席、休息室、看台通道、職球員通行區域、球會會所的二氧化碳濃度，透過影像、聲音感應器去紀錄人群聚集狀況，與及統計佩戴口罩的數據，從而評估球迷、球隊職球員、工作人員的染疫風險。

根據研究報告數據，在入座率於9%至46%之間時，球場的空氣流通程度良好，觀眾席區域的二氧化碳濃度在40至700ppm之間，此數據放諸室內也足夠合格。不過，洗手間、球場閘口在特定時段因人群聚集而令緊密接觸的機會增加，報告建議J.LEAGUE考慮加入若干人管制措施，而不論賽事運行或球會會所，都有需要開闢更多房間以減少人員緊密接觸的可能性，尤其是在球場部分房間混雜了有定期接受病毒檢測的職球員，以及無接受檢測的人員如傳媒等等。

相關研究亦抽選了兩場賽事，統計觀眾佩戴口罩的比率，兩場賽事入場觀眾分別逾15,000人及17,000人。統計數據顯示在場者於比賽進行期間佩戴口罩平均比率為95.2%，而在中場休息期間，雖有部分觀眾因飲食而脫下口罩，但數據仍達85.6%、跌幅少於一成。

產業技術綜合研究所曾為東京奧運開幕禮建立風險評估模型，研究人員以此為根據再加入口罩佩戴比率、社交距離措施、入場人數、反映通風情況的換氣率等因素，以蒙地卡羅法(統計類比法)進行推算，以得出採取不同防疫措施的效果。

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