28歲美國蛙王做奧運初哥　想靠經驗取勝

奧運游泳項目周二（28日）繼續多場激戰，在200米男子蛙泳初賽中，美國選手芬克（Nic Fink）將會全力爭奪獎牌，作為今屆奧運美國游泳代表隊中，年紀較大的一位成員，28歲的芬克經歷多次挫敗後，終於有機會踏上奧運舞台，他認為自己的經驗，會成為取勝關鍵。

游泳項目一向是美國傳統強項，但要想贏得為國家隊出征奧運舞台的機會，運動員必須在競爭激烈的選拔賽中殺出一條血路，在這過程中，芬克吃過不少苦頭。2016里約奧運前夕，被譽為大熱的芬克，最終在100米及200米蛙泳兩項目選拔賽中折戟，僅以第7名成績完成，無緣當屆大賽：「當比賽完結後，我都沒辦法抬起頭走出場館。」

今年6月，芬克捲土重來，卻又在美國隊100米蛙泳選拔賽中失手，僅以毫秒之差屈居第3，與代表美國出戰該項目的機會擦身而過，但芬克的奧運之夢尚未幻滅，就在100米失利後2日，他轉戰200米蛙泳賽成功脫穎而出，以2分07秒55成績首名衝線，夢想在那一刻成為現實，28歲的他，終於成為奧運選手。

在奧運舞台登場之前，芬克回望自己衝擊奧運資格這段旅途，認為多年來累積的經驗，在蛙泳項目中非常有幫助，更形容蛙泳是「給老餅玩的運動」：「尤其是100米項目，很多選手就算過了30歲，都依然可以取得好成績，這個情況在其他游泳項目很難發生；經驗對蛙泳項目而言很重要。」芬克深明作為美國代表的意義，亦揚言這次來到東京，自己不會只是一個過客：「只要代表美國出戰，就意味你有機會問鼎金牌；我希望可以令對手感到畏懼，雖然我的樣子不是很嚇人，但我知道戴上印有美國國旗泳帽的意義，希望可以將優良傳統延續下去。」