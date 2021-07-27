【東京直擊】杜凱琹連踩兩場晉8強撼陳夢

【記者許思彤日本東京直擊】香港乒乓球代表杜凱琹今日（27日）在東京體育館「連踩兩場」，先後擊敗南韓的申裕斌及荷蘭的伊爾蘭特，晉級女單8強，明日將與世界一姐、中國的陳夢，爭奪準決賽資格。

「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹日前在混雙8強「爆冷」出局，但杜凱琹的奧運旅程還未結束，今早從女單32強起步，以4：2（12：10、11：5、8：11、8：11、11：4、11：6），擊敗年僅17歲的南韓小將申裕斌後，相隔8小時，再在16強迎戰世界排名低13位的荷蘭選手伊爾蘭特。雙方首局戰至「刁時」，阿杜先輸11：13，但她很快調整節奏，連取4局11：5、11：8、11：9、11：8，反勝4：1殺入8強，將鬥中國球后陳夢。

奧運前，阿杜一直把重心放在混雙，期望衝擊獎牌，她透露日前落敗後，曾頹然喪志：「那一刻，心好像碎了，整個人無法振作，瑞姐（教練張瑞）打電話跟我談了很久，要我盡快調整，因為等了5年才來到奧運，一定要對得起這個舞台，對得起自己。」阿杜續指，今日兩個較低排名的選手，都是「搏著自己來打」，雖然發揮未算理想：「但贏了，算是給瑞姐一個交代，也達到了自己的基本要求，超過上屆奧運16強的成績。」對於明日將鬥一姐陳夢，阿杜表示也會仿效16強和8強對手，抱著衝擊的心態：「陳夢很厲害，但也不是牢不可破，一定有人破得到她。」至於這個人是否自己，她則說：「盡力。」

值得一提的是，阿杜作賽時，場館不斷響起日本「神童」張本智和招牌的咆哮聲，可惜這位18歲的獎牌希望，最終以3：4「爆冷」不敵斯洛文尼亞的Darko Jorgic，獎牌夢碎。